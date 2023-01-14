روایت محاصره فوعه و کفریا توسط جریان تکفیری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «در همسایگی گلولهها» نوشته رضا کریمی الح بهتازگی توسط انتشارات شهید کاظمی چاپ و روانه بازار نشر شده است. این کتاب روایتی مستند و خواندنی از رشادتها و رنجهای مردم شجاع و مظلوم فوعه و کفریا در سه سال محاصره توسط جریان تکفیری است.
حدود چهار سال پس از شروع بحران در کشور سوریه دامنه جنگ به شهرهای شیعه نشین فوعه و کفریا کشیده شد. گروههای تروریستی که در سوریه و با پشتیبانی تمام عیار کشورهای غربی فعال شده بودند برایشان کشتار مسلمان و غیر مسلمان هیچ فرقی نداشت. در برخورد با شیعیان سوریه، خوی وحشیانهی خود را بیش از هر زمان دیگری نشان دادند و درمقابل دیدگان سازمانهای حقوق بشر فجایع انسانی زیادی را در شهرهای فوعه، کفریا، نبل و الزهرا رقم زدند.
شهرهای فوعه وکفریا در استان ادلب و در شمال غرب کشور سوریه قرار دارند. این دو شهر در آن زمان مجموعاً ۵۰ هزار نفر جمعیت داشتند که تصرف این دو شهر برای تروریستها و حامیان آنها از اهمیت زیادی برخوردار بود و به منزله تصرف کامل ادلب به شمار میرفت. از آنجایی که ادلب دارای مرز مشترک با ترکیه است، تصرف کامل این استان میتوانست سبب تقویت موقعیت تروریستها در سوریه شود زیرا استان ادلب از جنوب به استان حماه، از غرب به استان لاذقیه و از شرق به استان حلب متصل میشود و این موقعیت جغرافیایی اهمیت ویژهای به این استان و شهرها و مناطق مختلف آن داده است.
تصرف فوعه و کفریا برای تروریستها نوعی انتقامگیری از مردم این دو شهر نیز محسوب میشد زیرا شیعیان فوعه وکفریا از زمان آغاز بحران سوریه در کنار ارتش سوریه قرار گرفتند و شمار زیادی از مردم این دو شهر در صفوف مدافعان حرم حضرت زینب (س) حضور داشتند.
تروریستها با هدف تضعیف مقاومت مردم و تسلیم آنها تصمیم به محاصره این دو شهر گرفتند و ضمن قطع کامل خطوط انتقال آب شرب، برق و گاز از ورود هرگونه مواد غذایی و دارو به این دو شهر جلوگیری کردند.
این محاصره غیر انسانی سبب بروز بحرانهای جدی برای اهالی شهر شد و علاوه بر آن موشک باران بیوقفه تمام زیرساختهای این شهرها را از بین برد و تلفات انسانی زیادی را به وجود آورد.
در طول ایام محاصره طی توافقاتی میان ارتش سوریه و گروههای تروریستی بیماران و مجروحان و افراد دارای شرایط خاص در طی چندین مرحله از فوعه و کفریا خارج شدند که در جریان یکی از این مبادلات تروریستها دست به حمله انتحاری در میان اتوبوسهای حامل اهالی فوعه و کفریا زدند و متأسفانه در نتیجه آن دستکم ۱۰۰ نفر شهید و دهها نفر زخمی شدند و عدهای هم ربوده شدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند اهالی فوعه و کفریا طی سه سال محاصره و با وجود کوچ اجباری نیمی از ساکنانشان در طی این مدت توانستند با تقدیم حدود ۲۰۰۰ شهید و ۴۰۰۰ زخمی تمام تلاشهای تروریستها را برای ورود و اشغال شهرشان ناکام بگذارند اما متأسفانه سرنوشت تحولات جنگ به گونهای رقم خورد که سرانجام همگی مجبور به ترک سرزمین آبا و اجدادی شأن شدند.
طی توافقی که در تاریخ ۱۷/۰۷/۲۰۱۸ صورت گرفت ساکنان باقیمانده فوعه و کفریا توسط ۱۲۱ دستگاه اتوبوس به سمت مرکز اسکان موقت در جبرین راهی شدند و سرزمین خود را در حالی ترک کردند که خاطره سه سال ایستادگی و مقاومت جانانه در برابر گروههای تروریستی تکفیری در سختترین شرایط اقتصادی و انسانی و تهدیدهای مکرر هیچ گاه از یادشان نخواهد رفت.
کتاب ارزشمند «در همسایگی گلولهها» برداشت کوچکی است از رشادتها و رنجهای مردم شجاع و مظلوم فوعه و کفریا که در خاطرات آنها پس از خروج از محاصره بیان شده است.
این کتاب در ۱۲ صفحه، قطع رقعی عرضه شده است.
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