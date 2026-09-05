به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان شامگاه شنبه ۱۴ شهریور، در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان اظهار داشت: از باشگاه سپاهان تشکر می‌کنم به خاطر میزبانی که داشتند و زمین تمرینی که در اختیار ما قرار دادند.

وی افزود: بازی با تیم بزرگی داریم و تیمی است که از مدعیان قهرمانی است و آوازه آسیای دارد؛ بعد از بازی قبلی ریکاوری خوبی داشتیم، بازی ها فشرده است، امیدوارم نتیجه مورد نظر را کسب کنیم.

خلیفه‌اصل تصریح کرد: ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا نتایج خوبی کسب کنیم؛ اصلا به فکر سقوط نیستیم و می‌خواهیم در پایان فصل تک رقمی شویم؛ یک سری مشکلات داریم که کم کم در حال حل شدن است‌.

سرمربی استقلال خوزستان گفت: برای ۳ امتیاز به مصاف سپاهان می‌رویم، در بازی‌های گذشته بدشانس بودیم که بردی به دست نیاوردیم.

وی با بیان این که تمان تمرکز ما روی بازی فرداست، خاطرنشان کرد: مدیریت برای میزبانی ما در ورزشگاه غدیر تمام تلاش خود را انجام می‌دهد؛ از نظر فوتبالی روز به روز بهتر می‌شویم، قطعا فردا چشم به ۳ امتیاز بازی داریم.