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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

سرمربی استقلال خوزستان: برای ۳ امتیاز به مصاف سپاهان می‌رویم

سرمربی استقلال خوزستان: برای ۳ امتیاز به مصاف سپاهان می‌رویم

اصفهان -سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: برای ۳ امتیاز به مصاف سپاهان می‌رویم، در بازی‌های گذشته بدشانس بودیم که بردی به دست نیاوردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلیفه‌اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان شامگاه شنبه ۱۴ شهریور، در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان اظهار داشت: از باشگاه سپاهان تشکر می‌کنم به خاطر میزبانی که داشتند و زمین تمرینی که در اختیار ما قرار دادند.

وی افزود: بازی با تیم بزرگی داریم و تیمی است که از مدعیان قهرمانی است و آوازه آسیای دارد؛ بعد از بازی قبلی ریکاوری خوبی داشتیم، بازی ها فشرده است، امیدوارم نتیجه مورد نظر را کسب کنیم.

خلیفه‌اصل تصریح کرد: ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا نتایج خوبی کسب کنیم؛ اصلا به فکر سقوط نیستیم و می‌خواهیم در پایان فصل تک رقمی شویم؛ یک سری مشکلات داریم که کم کم در حال حل شدن است‌.

سرمربی استقلال خوزستان گفت: برای ۳ امتیاز به مصاف سپاهان می‌رویم، در بازی‌های گذشته بدشانس بودیم که بردی به دست نیاوردیم.

وی با بیان این که تمان تمرکز ما روی بازی فرداست، خاطرنشان کرد: مدیریت برای میزبانی ما در ورزشگاه غدیر تمام تلاش خود را انجام می‌دهد؛ از نظر فوتبالی روز به روز بهتر می‌شویم، قطعا فردا چشم به ۳ امتیاز بازی داریم.

کد مطلب 6938304

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