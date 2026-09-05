به گزارش خبرگزاری مهر، امانمحمد باشقره با اشاره به تخریب کامل پل باکسی ۲ متری در محور گنبدکاووس ـ مراوهتپه بر اثر سیلاب و طغیان رودخانه، گفت: برای بازسازی اصولی این پل و احداث سازهای جدید با دهانه حداقل سه متر، یکونیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی افزود: پل باکسی واقع در محدوده سهراهی آیتمر به هوتن بر اثر سیلاب اخیر بهطور کامل تخریب شد و پس از انسداد مسیر، اقدامات اضطراری برای برقراری تردد در این محور انجام گرفت.
وی ادامه داد: برای بازگشایی مسیر و بازگشت جریان ترافیک، عملیات لولهگذاری، پر کردن محل آبشستگی با مصالح گراویل و نصب تابلوها و علائم ایمنی انجام شده است، اما این اقدامات صرفاً راهکاری موقت برای عبور خودروها محسوب میشود.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای گنبدکاووس تأکید کرد: با توجه به شرایط محل و احتمال تکرار آبشستگی و خسارت، بازسازی اصولی پل و احداث پل جدید با دهانه حداقل سه متر ضروری است.
باشقره ادامه داد: فرآیند برآورد میزان خسارت و تکمیل فرمهای مربوط به مدیریت بحران در حال انجام است و امیدواریم با توجه به اهمیت محور گنبدکاووس ـ مراوهتپه، اعتبار مورد نیاز هرچه سریعتر تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه جدید و بازسازی اصولی پل، دستکم یکونیم میلیارد تومان اعتبار نیاز است و اقدامات فعلی نباید بهعنوان راهکار دائمی تلقی شود.
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