گردشگری پیشران توسعه اقتصادی استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری شامگاه شنبه در نشست بررسی نحوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که در تهران برگزار می‌شود، افزود: برگزاری این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای معرفی هر چه بهتر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری و صنایع استان در بخش‌های مختلف است که باید از فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام در ادامه این نشست از حضور دستگاه‌های اجرایی ایلام در این نمایشگاه برای معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری استان ابراز خرسندی کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود از قبیل ظرفیت‌های روستایی، عشایری، کشاورزی، محیط زیست و … را در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران به نمایش بگذارند که این نمایشگاه می‌تواند فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف باشد.

هژبری با تاکید بر اینکه گردشگری را بعنوان پیشران اقتصادی استان ایلام می‌توان معرفی کرد، گفت: برای توسعه و رونق گردشگری از ظرفیت‌های کنگره اربعین، محصولات تولیدی عشایر، فرصت مرز و ایجاد بستر برای گردشگران کشور همسایه نیز باید به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، تولید محتوا، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری استان ایلام بسیار حائز اهمیت است.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، ۱۸ الی ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.