ثبت بالاترین آمار رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیمزاده پیشاز ظهر سهشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری با بیان اینکه میانگین رسیدگی در ۹ ماهه سالجاری در کل کشور ۵۴ روز است، اظهار کرد: اردبیل با میانگین ۳۲ روز بالاترین آمار رسیدگی به شکایات در کشور را دارد.
وی با تاکید بر جدیت در رسیدگی به شکایات واصله از کاگران و کارفرمایان بیان کرد: یکی از شاخصهای ارزیابی ادارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور میانگین مدت زمان رسیدگی به شکایات واصله در مراجع حل اختلاف است که از طریق سامانه جامع روابط کار استخراج و احصا میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با بیان اینکه ما با اطاله رسیدگی به پروندهها، در حوزه کارگری و کارفرمایی روبهرو نیستیم، ادامه داد: تنها مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ما با تشکیل هیئتهای بدوی و تجدید نظر سعی میکنیم در خدمت جامعه کارگری و کارفرمایی باشیم.
رحیمزاده فعالیت ۱۴ هیأت تشخیص و ۶ هیئت حل اختلاف و تجدید نظر را یادآور شد و تصریح کرد: هیأت تشخیص تا ۱۵ روز رأی خود را صادر میکند که در صورت اعتراض، آرا در هیأت حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و به سرعت آرا صادر میشود.
وی خاطر نشان کرد: بدون تردید خدمت رسانی سریع و مطلوب به مخاطبین محترم و فعالان جامعه کار و تولید بیش از پیش استمرار و ادامه خواهد داشت.
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