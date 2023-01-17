پژوهشگران برای حل مشکلات مردم تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه بعد از ظهر سه شنبه در شورای پژوهش استان، با تاکید براینکه یک درصد از بودجه‌ی سالیانه به جز فصول یک و شش دانشگاه‌ها پاسخگوی نیاز پروژه‌های پژوهشی نیست، اظهار داشت: هدف از تشکیل این شورا، ارائه راه‌کارهای جدید به منظور افزایش اعتبارات پژوهشی بود؛ از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مهلت تدوین برنامه هفتم توسعه غفلت نشود.

استاندار فارس با بیان اینکه متأسفانه جایگاه پژوهش به درستی معرفی نشده است، افزود: پژوهش نوعی سرمایه گذاری است؛ اکثر مسائل و مشکلات موجود در کشور اعم از مسائل فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی، زیربنایی و… با پژوهش‌های درست، کاربردی و به موقع قابل حل شدن است.

دکتر ایمانیه خواستار فعالیت پژوهشگران در راستای حل مشکلات مردم شد و تصریح کرد: پژوهش‌ها الزاماً نباید محدود به ارتقای شخصی افراد شود همچنین اختصاص اعتبارات دولتی به حوزه‌های پژوهشی؛ البته به شرط کاربردی بودن آنان، ضمن اینکه در دراز مدت سرمایه گذاری محسوب می‌شود، منجر به رفع مشکلات مردم خواهد شد.

نماینده عالی دولت در فارس، بر لزوم تعامل و همکاری معاونت پژوهشی مراکز آموزش عالی استان با صنایع تاکید کرد و اظهار داشت: در صورتی که پژوهش‌های کاربردی صورت پذیرد علاوه بر اینکه در حل مشکل واحدهای صنعتی مؤثر است، در نهایت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.