حسن قاسم پور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: معاینه فنی خودروهای سبک براساس هماهنگیهای صورت گرفته به مناسبت هفته هوای پاک با ۵۰ درصد تخفیف انجام میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آلودگی هوا در کشور توسط وسایط نقلیه و خودروها ایجاد میشود، انجام به موقع معاینه فنی خودرو یکی از عوامل مهم در مدیریت منابع آلاینده هوا است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه شعار امسال هفته پاک «تحقق هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی» است، ادامه داد: امیدواریم رانندگان با مراجعه به موقع به مراکز معاینه فنی ضمن اطمینان از بینقص بودن خودرو در کاهش آلودگی هوا هم سهیم باشند.
قاسمپور با اشاره به عناوین روزهای هفته هوای پاک بیان کرد: شنبه روز هوای پاک، قانون و دستاوردها، یکشنبه هوای پاک، حمل و نقل عمومی، دوشنبه هوای پاک، سلامت و بهداشت عمومی و سهشنبه روز هوای پاک، نظام مدیریت سبز شهرداریها نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: چهارشنبه روز هوای پاک، تولید دانش بنیان و اشتغال سبز، پنجشنبه روز هوای پاک، مشارکت و مسؤلیت اجتماعی و جمعه نیز روز هوای پاک، آموزش، فرهنگ سازی و رسانه نام گرفتهاند.
نظر شما