محمود عباسزاده مشگینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قدردان حضور استاندار و مدیران استانی در سفر به مشگینشهر هستیم که با برگزاری جلسات مردمی و ملاقاتهای عمومی سعی کردند تا پیگیر مشکلات و مطالبات مردم این منطقه باشند.
وی بودجه امسال مشگین شهر را ۸۰ میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان از این اعتبار اندک و محدود تخصیص یافته و شایسته است در ماههای آینده جذب بیشتری از اعتبارات استانی و ملی را شاهد باشیم.
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده به عنوان قانونگذار و ناظر در کنار مدیران دستگاههای اجرایی بر فرآیند انجام امور نظارت میکند و در یک سال اخیر از ردیفهای ملی سعی کردیم با هدف تحول و توسعه مشگین شهر ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار را جذب کنیم.
عباسزاده مشگینی افزود: احداث پست ۲۳۰ کیلوولت در شهرستان مشگین شهر با هدف تأمین برق پایدار کارخانه کامیون مشگین شهر در دست اقدام است که به زودی شاهد بهره برداری از این پست برق و ورود آن به مدار تأمین انرژی خواهیم بود.
وی بیان کرد: اولویت مسئولان تأمین زیرساختهای آب، برق، گاز و تکمیل طرحهای راهسازی است که فعالیتهای خوبی نیز در این شهرستان در این بخشها انجام شده است.
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا پایان امسال بزرگراه اردبیل – مشگین شهر به بهره برداری میرسد، تصریح کرد: در سال آینده تلاش بر تکمیل بزرگراه مشگین شهر به سمت اهر است.
عباسزاده مشگینی با بیان اینکه مسئولان استانی و شهرستانی باید در فروش اموال مازاد دولتی تلاش مضاعفی را انجام دهند، گفت: اقدام انقلابی در این حوزه میتواند تحول اقتصادی عظیمی را رقم بزند.
وی اظهار کرد: در مشگین شهر ظرفیتهای خوبی در این حوزه وجود دارد که امیدواریم با عملیاتی شدن این طرح و فروش اموال مازاد منابع خوبی نصیب شهرستان شود.
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