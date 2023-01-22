پیشرفت فیزیکی پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی بوشهر به ۹۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح یکشنبه در بازدید رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی اظهار کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی با اعتبار اولیه ۸۳۰ میلیارد ریال در حال احداث است که اکنون پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد دارد.

وی بیان کرد: طول پل با احتساب رمپ ها به ۹۰۰ متر می رسد که روند آن به نحو مطلوبی در حال انجام است وبا توجه به اهمیت پروژه تقاطع غیرهمسطح در تسهیل سازی روند ترافیک اجرای این پروژه با شتاب و سرعت قابل قبولی در حال انجام است تا به بهره برداری برسد.

شهردار بوشهر افزود: گذر سرتل به بلوار شهدای هسته ای دیگر پروژه شاخص شهرداری بوشهر است و با توجه به اهمیت پروژه یاد شده در خروج محلات جنوبی از بن بست سعی شده تا این پروژه در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: این پروژه در دو فاز مجزا در حال اجرا است که در تسهیل دسترسی شهروندان به آرامستان نیز نقش آفرینی خواهد کرد و همچنین بعنوان یک نوار طولی جاده سرتل را به بلوار شهدای هسته‌ای وصل کرده و یک پل ارتباطی در راه های مسیر های خروجی بوجود می آورد.

حیدری همچنین با قدردانی از رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر از تلاش های وی برای شتاب بخشی به پروژه های شاخص شهرداری بوشهر قدردانی کرد.