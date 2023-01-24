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۴ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۱۹

دبیر کانون‌های خدمت رضوی کرمانشاه:

دانش آموزان کرمانشاهی از خدمات خادمیاران رضوی بهره‌مند می‌شوند

دانش آموزان کرمانشاهی از خدمات خادمیاران رضوی بهره‌مند می‌شوند

کرمانشاه- دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه گفت: دانش آموزان کرمانشاهی از خدمات خادمیاران رضوی بهره‌مند می‌شوند.

سید محمدجعفر امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای گذشته تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش استان کرمانشاه به امضا رسید.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی متعهد و متخصص خادمیاران، افزود: در همین راستا تاکنون با نهادهای مختلفی برای ارائه خدمت، همکاری مشترک هدفمند و مثمر ثمری داشته ایم.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه با تاکید بر سازماندهی یک هزار و ۵۰۰ خادمیار در قالب ۱۹ کانون خدمت رضوی خاطر نشان کرد: آموزش‌ها و فعالیت‌های قرآنی، علمی، تربیتی، ورزشی، جهادی، سلامت و رسانه از جمله خدماتی است که این کانون‌ها به دانش آموزان ارائه می‌کنند.

امامیان بیان کرد: دانش آموزان زائر اولی مناطق محروم هم با کمک خیرین، به مشهد مقدس اعزام می‌شوند و در مدت اقامت، میهمان آستان قدس رضوی خواهند بود.

کد مطلب 5690574

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