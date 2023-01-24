دشمن نفوذ سپاه فراتر از مرزهای کشور را برنمی تابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد قنبری عصر سه شنبه در دیدار جمعی از روحانیون، اعضای شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان آستارا با بیان اینکه انقلاب محدود به مرزهای ایران نیست و جهان شمول و فرامرزی است، گفت: پاسداران و بسیجیان اسم و رسم و ایده‌شان برگرفته از اسلام ناب محمدی بوده و پای منابر علما تعلیم یافتند و برای پیشبرد اهداف انقلاب رسالت محور هستند رسالت پاسداری ایجاب می‌کند که برای انقلابی جهانی برنامه ریزی و حرکت کنند.

سرهنگ قنبری با اشاره به جهان شمول بودن انقلاب اسلامی گفت: بستر این انقلاب را باید در نقاط مختلف جهان فراهم کنیم و این بسترسازی توسط سپاه پاسداران صورت می‌گیرد که برگرفته از بطن مردم است که این نهاد انقلابی را با تدبیری که امام راحل و سایر بزرگان ما داشتند برجسته کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا با تاکید بر مصمم بودن دشمن در دشمنی خود بیان کرد: دشمن این موضوع را برنمی تابد که سپاه فراتر از مرزهای کشور و در مرزهای عقیدتی و فراتر از آن در آمریکای لاتین و کشورهای آزاده جهان حضور پیدا کرده و بر اساس مأموریت‌های ذاتی در زمینه پیشبرندگی و پیشروندگی انقلاب اسلامی به این کشورهای استقلال طلب برای آزادی از یوق استعمار کمک کرد تا در جنگ بین حق و باطل در عرصه بمانند و حرفی برای گفتن داشته باشند.

سرهنگ قنبری ادامه داد: با توجه به اینکه دشمنان و ابرقدرت‌های جهان نتوانستند در برابر سپاه مقاومت کنند، تلاش دارند چهره و عملکرد سپاه را نزد مردم جهان بد جلوه بدهند، ارزش‌ها را ضدارزش قلمداد کنند و جای آنها را عوض کنند و از این رو تلاش دارند با عناوین مختلف بدبینی ایجاد کنند.

فرمانده سپاه آستارا با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها نهادی نظامی نیست افزود: باسوادترین افراد زیر عنوان علمی پژوهشی در این نهاد فعالیت می‌کنند و نمونه آن پرتاب چندین ماهواره به فضا است و فرزندان این مردم با تلاش خود شرایطی را ایجاد کردند تا جمهوری اسلامی در عرصه هوافضا نیز حرف برای گفتن داشته باشد.

وی اضافه کرد: ما باید اشراف و بینش عمیق اطلاعاتی داشته باشیم و در مقابل دشمن بی‌تفاوت نباشیم و لذا در عرصه امنیت نیز برنامه مردمی کردن امنیت توسط سپاه پیگیری می‌شود تا همه افراد جامعه در این زمینه احساس مسئولیت داشته باشند.

فرمانده سپاه آستارا با اشاره به مرز ۱۲ کیلومتری ایران با کشور آذربایجان در شهرستان آستارا گفت: در قسمت‌هایی از مرز انسداد مرز صورت نگرفته است و با وجود گذشت ۴۴ سال از عمر پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل برخی نواقص و بی‌توجهی های دولت‌های گذشته از این ناحیه آسیب پذیر هستیم اما فرزندان همین مردم در سپاه و بسیج برای انسداد مرز زحمت می‌کشند تا در بعد امنیتی مشکلی نداشته باشیم.