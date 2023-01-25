به گزارش خبرنگار مهر، حمزه عباسی‌پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در عرصه کشاورزی است و باید صنایع مربوط به کشاورزی نیز در این استان تقویت شود.

وی از فعالیت ۲۵۷ واحد تولیدی با ظرفیت ۷۴۰ هزار تن در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: ۶ هزار و ۱۰۰ اشتغال توسط این صنایع در استان ایجاد شده است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به توسعه شرکت‌های فرآوری در بخش‌های کشاورزی و آبزی‌پروری بیان کرد: امسال نیز ۲۲ واحد صنایع فرآوری کشاورزی در این استان راه‌اندازی شده است.

وی تاکید کرد: این واحدها با سرمایه‌گذاری ۹۹۸ میلیارد ریال، ظرفیت اسمی بیش از ۴۱ هزار تن، قابلیت جذب مواد خام کشاورزی ۵۶ هزار تن و اشتغال ۳۱۱ نفر به بهره برداری رسیده است.