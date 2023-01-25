۳۲۷ مترمکعب چوب آلات قاچاق در مازندران کشف شد/وقوع ۴۰ فقره حریق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید ذکریایی صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح و رونمایی از مرکز مانیتورینگ یگان حفاظت و گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه امسال هزار و ۱۷۳ فقره پرونده ماده ۴۸ شامل حمل و نگهداری غیرمجاز چوب آلات تشکیل شد، افزود: از متخلفان ۳۲۷ مترمکعب چوب آلات کشف و ضبط شده است.

وی با اظهار اینکه در این راستا هزارو ۴۴۸ استر هیزم در حین حمل و نگهداری از متخلفان کشف شده است، گفت: پنج هزار و ۷۵ کیلوگرم زغال غیرمجاز و ۱۵ کوره زغال غیرمجاز کشف و تخریب شده است.

وی ادامه داد: چهار هزار و ۱۰۰ کیلوگرم چوب طاق که از استان‌های دیگر به استان منتقل شده بود، کشف شد و ۸۳۷ کیلوگرم خزه غیرمجاز نیز از متخلفان کشف و ضبط شده است.

سرهنگ ذکریایی یادآور شد: در راستای اجرای طرح‌های بازدارنده مقابله با قاچاق چوب ۹۱۲ متخلف شناسایی و ۷۹۰ دستگاه خودرو توقیف شده است و ۷۶ دستگاه تجهیزات مرتبط نظیر اره موتوری توقیف شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران - ساری درباره حریق جنگل‌های استان گفت: طی ۹ ماه امسال میزان حریق کاهش داشت ولی در دی ماه به دلیل بارش کم و افزایش دمای هوا و کاهش رطوبت جنگل شاهد بروز ۱۳ فقره حریق بودیم.

وی افزود: طی ۹ ماهه امسال ۲۷ فقره آتش سوزی در جنگل رخ داد که ۳۲ هکتار جنگل و ۱۶ هکتار از مراتع دچار حریق شدند ولی در دی ماه با بروز ۱۳ فقره ۱۳۵ هکتار از عرصه‌های جنگلی به صورت سطحی سوخت.

سرهنگ ذکریایی یادآور شد: بیشترین میزان حریق در گلوگاه و نکا رخ داده است و آنچه که در اطفای حریق مار ا دچار مشکل می‌کند، تخریب جاده‌ها است زیرا اعتبار لازم برای مرمت این جاده‌ها را نداریم.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران با اظهار اینکه اکثر جاده‌ها دچار رانش و پل‌ها تخریب شدند، گفت: این مسئله سبب شده تا در موقع امدادرسانی برای انتقال نیروها دچار مشکل شویم.