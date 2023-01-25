ریزگردهای تالاب گاوخونی تا ۶ هزار کیلومتر قابلیت انتشار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران زینلیان صبح چهارشنبه در نشست معاونان طبیعی و تنوع زیستی محیط‌زیست کشور، با بیان اینکه موضوع حقابه تالاب بین المللی گاوخونی از معاونت ریاست جمهوری در حال پیگیری است، اظهار داشت: مظلوم ترین بخش در استان اصفهان محیط زیست است زیرا کشاورزان حقابه‌های کشاورزی و مردم آب شرب را مطالبه می‌کنند اما حقابه تالاب گاوخونی مغفول می‌ماند و انتظار داریم مدیران کشوری کمک کنند حقابه چندین هزار ساله تالاب گاوخونی که به دلیل مداخلات ایجاد شده، خشک شده، تأمین شود.‌

وی ادامه داد: تحقیقات دانشگاهیان درخصوص ریزگردهایی که از این تالاب خشک شده بر می‌خیزد، نشان داده بواسطه ورود فاضلاب‌های صنعتی و شهری که سالیان قبل اتفاق افتاده و سبب شده به شوره زاری از کانی‌های فلزی و نمکی تبدیل شود، این ریزگردها تا ۶ کیلومتر عمودی و ۶ هزار کیلومتر افقی قابل انتشار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: زمانیکه شاهد خیزش ریزگردها در کشور هستیم می‌گویند کانون آن از عربستان و عراق است؛ اتفاقی نیافتد که تالاب بین المللی گاوخونی تبدیل به کانون خطری شود که همه مردم را تهدید کند.

زینلیان خاطرنشان کرد: این روزها تعطیلی‌های پیاپی در استان اصفهان اتفاق افتاده که ریشه آن آلودگی هوا بوده و سایر مسائل مثل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی سبب شده که بیش از پیش مردم ما به این باور برسند که حفظ محیط زیست و توسعه پایدار چه اهمیتی دارد.

وی تصریح کرد: اگر امروز به شرایطی رسیدیم که مجبور هستیم برای حفظ سلامت مردم از جمله آموزش و پرورش فرزندان خود را تعطیل کنیم همه اینها نشأت گرفته از تصمیمات مدیرانی بوده که طی ایامی به نادرستی گرفته شده و امروز ما میراث دار هستیم.‌

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه امروز باید به گونه‌ای تصمیم بگیریم که آینده‌ای بهتر برای فرزندانمان رقم بخورد، افزود: بر این باورم که از دل تهدیدهای زیست محیطی امروز در اصفهان و کشور می‌توان فرصت‌هایی بدست آورد؛ همین مسائلی که بواسطه مشکلات زیست محیطی و خشکی تالاب‌ها و مناطق طبیعی وجود دارد زمینه‌ای است برای اینکه مدیران سازمان محیط زیست اقدامات اساسی و زیربنایی برای نسل آینده داشته باشد و البته بستر آن در جامعه آماده است.

زینلیان تصریح کرد: این هنر ما مسئولان است که با برگزاری این جلسات بتوانیم سیاستگذاری‌هایی را انجام دهیم که مهمترین آنها فرهنگ عمومی در رابطه با مسائل زبست محیطی است.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم که در رابطه با مباحث محیط زیستی در اصفهان با رسالتی که داریم و براساس قوانینی چون قانون هوای پاک و نیز احادیث و آیاتی که در شرع مقدس وجود دارد، از این بستر استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: در کنار این تلاش باید کمک کنیم که عرصه‌های طبیعی حفظ شود، شاید نیاز است که نگاه‌ها تغییر کند و رویکردی که برای حفاظت این منابع می‌توانیم داشته باشیم، متفاوت باشدو از مردم در حفظ منابع طبیعی کمک گرفت که تنها منابع پایداری برای تأمین مسائل مالی ایجاد می‌کند بلکه باعث ارتقای فرهنگ شهروندی نیز می‌شود و در استان اصفهان می‌توانیم پایلوت این قضیه باشیم که مردم را با طبیعت آشتی داد و از اهمیت آن مطلع شد.‌

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دو روزه معاونان طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست کشور در اصفهان در حال برگزاری است.