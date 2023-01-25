به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، محمدرضا فرجی با بیان اینکه ۲۳ مرکز سینمایی در شهر تهران و ۵ مرکز سینما در شهرهای تابعه استان تهران به عنوان سینماهای چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر انتخاب شدند اسامی آنها را به شرح ذیل اعلام کرد: پردیس سینمایی آزادی، استقلال، پردیس سینمایی ایران مال، تماشا، پردیس سینمایی زندگی، جوان، پردیس سینمایی راگا، پردیس سینمایی شهرک، پردیس سینمایی صبا مال، فرهنگ، پردیس سینمایی کیان، پردیس سینمایی کوروش، پردیس سینمایی اطلس مال، پردیس سینمایی گالریا، پردیس سینمایی تیراژه ۲، پردیس سینمایی مگامال، موزه سینما، مهرشاهد، پردیس سینمایی نارسیس، پردیس سینمایی هدیش مال، پردیس سینمایی هروی مال، پردیس سینمایی شمیران سنتر و فرهنگسرای ارسباران در شهر تهران و پردیس سینمایی پرندمال، فجراسلامشهر، نسیم شهر، هنرپیشوا، ورامین و سینما شهرقرچک از شهرهای تابعه استان تهران.

مدیر امور سینماهای جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ادامه داد: ضمن تشکر از همه عزیزان و سینمادارن محترم که متقاضی اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر بودند، در معرفی سینماهای فجر، رعایت همه جوانب و شیوه نامه انتخاب و نمایش فیلم نسبت به اکران فیلم‌هایی که در حال نمایش هستند مشکلی به وجود نیاید و بتوانند به اکران و نمایش خود ادامه بدهند.

فرجی با اشاره به افتتاح پردیس‌های جدید گفت: امسال نیز پردیس‌های سینمایی اطلس مال واقع در منطقه یک تهران، پردیس سینمایی شهرک قرچک ورامین و پردیس سینمایی پرندمال همرنان با چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به بهره برداری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: دو مجموعه سینمایی نیز جز رزرو کمیته نمایش قرار گرفته است که در صورت آماده شدن و تأیید نهایی به سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره فیلم فجر اضافه خواهد شد.