به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قربان‌زاده امروز در نشست خبری اظهار کرد: بعد از واگذاری ۱۰ درصد از سهام دو باشگاه فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس و بورسی شدن این دو باشگاه در هیأت واگذاری، مصوب کردند که ۵۱ درصد از سهام این دو باشگاه به صورت بلوکی و سهام مدیریتی از طریق بازار سرمایه واگذار شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در حال حاضر اطلاعیه عرضه سهام بلوکی باشگاه پرسپولیس در نماد پرسپولیس۴ در کدال منتشر شده و عرضه آن در ۷ اسفندماه انجام خواهد شد که در پی آن تعداد ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون سهم معادل ۵۱ درصد از کل سهام به صورت بلوکی عرضه می‌شود که قیمت آن هم معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط آنکه هر سهم از ۵,۱۰۶ ریال کمتر نباشد.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شدن باشگاه استقلال از طریق کدال اعلام نشده است، زمان دقیق عرضه بلوک ۵۱ درصدی باشگاه استقلال مشخص نیست اما آن هم در اسفندماه خواهد بود و به محض اینکه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده آن اعلام شود، اطلاعیه عرضه منتشر خواهد شد.

قربانزاده خاطرنشان کرد: در صورتی که واگذاری بلوک ۵۱ درصدی دو باشگاه سرخابی‌ها با موفقیت انجام شود، با احتساب واگذاری ۱۰ درصد قبلی یعنی ۶۱ درصد از سهام این دو باشگاه فرهنگی ورزشی واگذار خواهد شد و کنترل مدیریت دولت در این دو باشگاه به حداقل خواهد رسید که امیدواریم شاهد مدیریت حرفه‌ای‌تر در دو باشگاه باشیم.

صلاحیت خریداران احراز می‌شود

در این نشست محمود قامت معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: با تصویب هیأت واگذاری شرایط واگذاری ۵۱ درصد از سهام استقلال و پرسپولیس مشخص شده است که ارزش ۵۱ درصد سهام استقلال ۲,۳۸۶ میلیارد تومان و ارزش ۵۱ درصد سهام پرسپولیس ۲,۷۳۶ میلیارد تومان خواهد بود که خریداران باید ۲۰ درصد از این ارزش را طی ۲۰ روز کاری و بعد از مبادله تأمین کنند و یک سال تنفس و ۶ ماه بعد از آن یعنی در مجموع ۱.۵ سال بعد از واگذاری اولین قسط آن پرداخت خواهد شد.

قامت اضافه کرد: با توجه به الزام کنفدراسیون فوتبال آسیا ای اف سی مالکیت همزمان در دو باشگاه نباید در اختیار یک فرد حقیقی و یا حقوقی باشد، در حال حاضر ۹۰ درصد سهام این دو باشگاه در اختیار دولت است که امیدواریم بعد از واگذاری بلوک ۵۱ درصدی مالکیت دولتی این دو باشگاه واگذار شود.

معاون سازمان خصوصی‌سازی همچنین یادآور شد: اهلیت خریداران سهام بلوکی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم باید احراز شود و اگر خریداران فاقد صلاحیت لازم باشند، معامله باطل خواهد شد.