تانک های آلمانی راهی اوکراین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پس از کش و قوس های فراوان دولت آلمان در برابر فشارهای غرب برای ارسال تانک های جنگی خود به اوکراین کوتاه آمد.

سخنگوی دولت آلمان امروز چهارشنبه اعلام کرد که «اولاف شولتز» صدر اعظم آلمان در نشست امروز کابینه گفت که این کشور به ارسال کمک های نظامی بیشتر به اوکراین ادامه می دهد.

سخنگوی دولت آلمان به نقل از صدر اعظم این کشور گفت که دولت فدرال آلمان تصمیم گرفته است تا تانک های لئوپارد خود را در اختیار ارتش اوکراین قرار دهد.

بنا به گزارش های رسانه ای، کابینه برلین امروز دوشنبه ارسال ۱۴ فروند تانک لئوپارد را به دولت اوکراین تصویب کرد.

«لئونید اسلوتسکی»، قانونگذار روس نیز به نوبه خود گفت که تصمیم برای ارسال تانک‌های آلمانی به اوکراین به این معنی است که وضعیت در میدان نبرد باعث نگرانی شدید در میان کشورهای غربی شده است.

وی با بیان اینکه این اولین بار نیست که آلمان تانک برای جنگ با روسیه می‌فرستد، افزود: ارسال تانک‌ها هیچ کمکی به درگیری نخواهد کرد و مسکو در این جنگ پیروز خواهد شد.