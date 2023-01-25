شهادت یک جوان فلسطینی در جدیدترین عملیات ضدصهیونیستی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، منابع محلی ظهر امروز از عملیات جدید ضدصهیونیستی یک جوان فلسطینی در نزدیکی قلقیلیه در کرانه باختری خبر دادند.

در پی این رخداد نظامیان صهیونیست به سوی این جوان فلسطینی شلیک کرده و وی را مورد اصابت قرار دادند.

دقایقی بعد شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که نظامیان صهیونیست به سوی این جوان فلسطینی که در تلاش برای حمله با سلاح سرد به یک نظامی بوده، تیرانداری کرده اند.

بنابر اعلام منابع محلی، این جوان فلسطینی در اثر این تیراندازی به شهادت رسیده است.

از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۰ جوان فلسطینی در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده اند.