به گزارش خبرگزاری مهر، دو موضوع «دکترین مواجهه متوازن با ادوار، رویدادها و شخصیت‎ های تاریخی ایران» و «تقویم رویدادمحور مشاغل، حرفه ها و اصناف کشور»، روز سه شنبه ۱۸ بهمن در دستور کار جلسه آتی شورای فرهنگ عمومی کشور قرار خواهد گرفت.

سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان این مطلب گفت: همان طور که گفته بودیم سعی داریم تا شورای فرهنگ عمومی را به تقاطع مسائل فرهنگی کشور برگردانیم و با ارائه نگاه و گفتار عمیق و جامع ناظر به مسائل مطروحه، به معماهای نظام فرهنگی کشور بپردازیم. با توجه به حضور تمام نهادهای فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی کشور، تلاش می کنیم تا موضع اجماعی و نگاه راهبردی مشترک که بتواند مبنای طراحی اقدامات و برنامه های بعدی باشد، نسبت به مسائل فرهنگی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: در ادامه همین مسیر نیز به موضوع هویت تاریخی و مولفه های تاریخ ملّی ایرانیان رسیدیم، چرا که به نظر می رسد هویت تاریخی جامعه ایرانی آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و تاریخ ایران خصوصاً قبل از اسلام، محل بحث و چالش نظام فرهنگی رسمی بوده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: پیامدهای نبود چنین راهبرد منسجمی، امکان سو استفاده جبهه معارض را در رویدادهای غیررسمی نظیر آنچه در هفتم آبان به عنوان روز کوروش مطرح می شود، فراهم می کند. در این دکترین سعی داریم تا رابطه و چارچوب مواجهه فرهنگ رسمی را با چنین مواردی را ذیل سند «مولفه های هویت ملّی ایرانیان» که در سال ۱۳۸۶ مصوب شده است، تشریح کنیم.

وی با اشاره به موضوع «تقویم اصناف کشور» گفت: «موضوع تقویم های تخصصی که زمینه را برای برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی و نشاط آفرین مهیا کند، یکی از دغدغه های ماست، در اولین گام طی تعامل خوبی که با صنف های مختلف و اتاق اصناف کشور صورت گرفت و درخواست تقویمی مکرری که در این رابطه به دبیرخانه شورا می رسید، به طراحی تقویم رویدادمحور مشاغل، حرف ها و اصناف کشور پرداختیم و امیدواریم بتوانیم زمینه را برای تعامل هر چه بیشتر با اصناف و مشاغل مختلف کشور که خود گنجینه عظیمی از ظرفیت ها و اصالت های فرهنگی جامعه ما را در بردارند، برقرار کنیم.