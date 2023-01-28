جذب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسین یداللهی مدیر کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی این سازمان را از صنایع پیشرو در جذب سرمایه گذاری عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به قیمت روز تا کنون بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بنادر کشور جذب شده است.

یدالهی افزود: این سرمایه گذاری در قالب ۳۵۰ فقره قرارداد در زمینه‌های متعدد در راستای ارتقاء نسل بندی بنادر، انبارش انواع کالا (روغن خوراکی، انواع فرآورده های نفتی و کالاهای اساسی) و فعالیتهای ارزش افزوده و تولیدی انجام شد تا فضای مناسبی را در بنادر کشور تجربه کنیم.

وی سازمان بنادر و دریانوردی را در خصوص سرمایه گذاری در بنادر تجاری و گردشگری مجتمع بندری انزلی و چمخاله وظیفه محور دانست و گفت: در راستای وظایفی که دولت به عهده وزارت خانه‌ها گذاشته فازهای توسعه‌ای در این زمینه برنامه ریزی شده و همکاری‌های مناسبی بین دستگاه‌ها شکل گرفته است.

مدیر کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: بندرانزلی به لحاظ فضای عملیاتی و توسعه حمل و نقل دریایی و بندری از بنادر پیشرو در کشور است و طی سال‌های اخیر در راستای هم‌افزایی با نهادها فضای گردشگری بندرانزلی و چمخاله، سرمایه گذاری قابل توجهی در این بنادر شکل گرفت که تلاش می شود از فضاهای موجود برای ارتقای این بنادر استفاده شود.

یداللهی با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذار در این بنادر مذاکرات نهایی را انجام داده و امیدواریم طی ماه‌های آتی بتوانیم قرارداد گردشگری با نگاه دریا محور را شکل دهیم، تاکید کرد: مجتمع بندری انزلی نیز متناسب با تغییرات استراتژیکی و تغییر رویکرد زیرساخت‌هایی با نگاه سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کرد و تلاش بنادر طی دهه اخیر احداث سیلوهای مناسب توسط بخش خصوصی برای غلات بود که در بندرانزلی شاهد تحقق این موضوع هستیم.

به گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، وی ادامه داد: در سایر بنادر شمالی هم این امر محقق شده است و با بررسی تاریخچه تردد کالاهای اساسی در بنادر شمالی در ۱۵ سال اخیر متوجه می شویم این مسیر شکل گرفته و فضای انبارش کالا از این منظر تخصصی‌تر ایجاد شده است ولی در کنار آن طراحی ریسک هم باید صورت پذیرفت تا در صورت تغییر رفتار بازار و تقاضا در منطقه، بندر بتواند استفاده بهینه‌ای از دیگر فضاها همچون انبارها داشته باشیم.