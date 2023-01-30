افتتاح ۴۱ پروژه آبرسانی گیلان در ایام الله دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار علیپور پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری و کارگاه مدیریت مصرف آب با اصحاب رسانه گیلان که طی بازدیدی از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان برگزار شد، اظهار کرد: برای داشتن آب آشامیدنی سالم که به دست مصرف کننده برسد مراحل زیاد و پر هزینه‌ای جهت تصفیه آب طی می‌شود.

وی بر لزوم صرفه جویی و بهینه مصرف کردن آب تاکید کرد و ادامه داد: امکان اینکه همه اقشار مردم برای بازدید و مراحل تصفیه خانه حضور داشته باشند نیست اما خبرنگاران به عنوان نماینده اقشار مختلف مردم انعکاس دهنده اخبار و اطلاعات هستند که می‌توانند این اطلاعات را به کل مردم جامعه انتقال دهند.

مدیرعامل آبفای گیلان با بیان اینکه در دهه مبارک فجر امسال ۴۱ پروژه در استان افتتاح می‌شود، اضافه کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۵۵ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

علیپور به ۴ پروژه شاخص این ایام اشاره کرد و گفت: اجرای خط انتقال آب سنگر به کوچصفهان با اعتباری حدود ۳۱ میلیارد تومان، شرکت جمع آوری فاضلاب در منطقه نخودچر رشت با اعتبار ۲۶ میلیارد تومانی، برطرف کردن مشکل آبرسانی در فومن با اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی و آب سیاه اسطلخ رشت که حدود ۱۰ میلیارد جمعاً با اعتبار ۸۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان با بیان اینکه درصد تحت پوشش آب شهری را ۹۹.۹۶ درصد عنوان کرد و افزود: در بخش روستایی این شاخص ۸۳.۶۶ است که ۵۳ شهر و ۱۷۳۳ روستا تحت پوشش این شرکت قرار دارند.

وی با بیان اینکه این شرکت ۱۳ تصفیه خانه آب به طول خط انتقال آب به شبکه توزیع ۲۹ هزار و ۳۰۰ کیلومتر است، ادامه داد: ۱۲ تصفیه خانه فاضلاب نیز به طول خط انتقال شبکه جمع آوری فاضلاب نیز ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر دارد.

علیپور به اعتبار هزینه شده این شرکت در سال ۹۲ که تا ۱۴۰۰ با اعتبار ۲۳۶ میلیارد تومانی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته برای طرح‌های آب و فاضلاب اعتباری حدود ۸,۷۷۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۳۷۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است.

وی با اشاره به طرح بزرگ آبرسانی روستایی در بخش محرومیت زدایی تأکید کرد: ۷۱۱ روستا با اعتبار هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان و ۱۲ شهرستان شامل این طرح می‌باشند.

مدیرعامل شرکت آبفای گیلان با بیان اینکه در طرح محرومیت زدایی ۸۵ روستای فاقد آب آبرسانی می‌شود ادامه داد: ۶۲۶ روستای دارای تنش آبی تا ۳۰ ماه آینده مشکلاتشان برطرف می‌شود.

علیپور با بیان اینکه ۵ شهرستان گیلان از اعتبارات این طرح برخوردار نیستند، اضافه کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته در فاز دوم این طرح ۸۹۰ روستا شناسایی شد که بعد از اتمام فاز اول مشکلات این روستاها نیز برطرف می‌شود.

وی به سفر ریاست جمهوری به گیلان اشاره کرد و ادامه داد: ۷ پروژه شامل تأسیسات فاضلاب شهرهای رشت ۶۷ میلیارد تومان، انزلی ۴۲ میلیارد تومان، آستارا ۲۴ میلیارد تومان، صومعه سرا ۲۱ میلیارد تومان و مسکن مهر رشت ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده و در طرح آبرسانی به شهرهای رشت و خمام ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.