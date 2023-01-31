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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۲۰:۴۰

جانشین فرمانده انتظامی مینودشت خبرداد؛

دستگیری عامل چاقوکشی در مینودشت

دستگیری عامل چاقوکشی در مینودشت

مینودشت- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت از دستگیری عامل چاقوکشی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یعقوب قزل سفلی اظهارکرد: پس از اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد چاقوکشی در یکی از محلات شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت گفت: بلافاصله پس از حضور ماموران در محل، عامل چاقوکشی شناسایی و دستگیر شد.

قزل سفلی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، تاکید کرد: پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

کد مطلب 5697577

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