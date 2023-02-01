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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

نشست بهره‌برداری از فضای مجازی برای بزرگداشت ۲۲بهمن برگزار شد

نشست بهره‌برداری از فضای مجازی برای بزرگداشت ۲۲بهمن برگزار شد

نشست هم اندیشی بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای مجازی برای بزرگداشت یوم الله ۲۲ بهمن در معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و با حضور ستاد رسانه کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ضمن تاکید بر نقش فضای مجازی و ظرفیت بی بدیل آن برای انعکاس رویدادها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی با موضوع انقلاب اسلامی، در چارچوب جهاد تبیین، بسیار مهم و تاثیرگذار قلمداد شد.

دبیر کمیته فضای مجازی دهه فجر، با تاکید بر ضرورت تلاش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مجازی برای انعکاس رویدادها و برنامه‌های این دهه اظهار داشت:دهه فجر فرصت مغتنمی برای بیان دستاوردها و موفقیت‌های نظام است که این امر می‌تواند در خنثی‌سازی توطئه‌ها دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی بسیار تاثیرگذار باشد.

مدیر تشکل‌های مردمی مرکز ملی فضای مجازی، در ادامه خواستار انعکاس شایسته دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه خدمات کسب و کارهای دیجیتال و پلتفرم‌های اجتماعی در ایام الله دهه مبارک فجر شد.

در پایان این هم اندیشی، اصول و الزامات نقش‌آفرینی تشکل‌های مردمی در دهه فجر با بهره‌گیری از فضای مجازی تصویب و به تشکل‌های فرهنگی و رسانه ای ابلاغ گردید.

کد مطلب 5698103
زهرا سیفی

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