به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ضمن تاکید بر نقش فضای مجازی و ظرفیت بی بدیل آن برای انعکاس رویدادها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ فعالیت رسانهای در فضای مجازی با موضوع انقلاب اسلامی، در چارچوب جهاد تبیین، بسیار مهم و تاثیرگذار قلمداد شد.
دبیر کمیته فضای مجازی دهه فجر، با تاکید بر ضرورت تلاش رسانهها به ویژه رسانههای مجازی برای انعکاس رویدادها و برنامههای این دهه اظهار داشت:دهه فجر فرصت مغتنمی برای بیان دستاوردها و موفقیتهای نظام است که این امر میتواند در خنثیسازی توطئهها دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی بسیار تاثیرگذار باشد.
مدیر تشکلهای مردمی مرکز ملی فضای مجازی، در ادامه خواستار انعکاس شایسته دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه خدمات کسب و کارهای دیجیتال و پلتفرمهای اجتماعی در ایام الله دهه مبارک فجر شد.
در پایان این هم اندیشی، اصول و الزامات نقشآفرینی تشکلهای مردمی در دهه فجر با بهرهگیری از فضای مجازی تصویب و به تشکلهای فرهنگی و رسانه ای ابلاغ گردید.
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