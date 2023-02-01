به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «غول بزرگ مهربان» که پس از ۵ سال و در قالب رپرتوار نمایش های گروه تئاتر مستقل مجددا آماده اجرا شده است، روز پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ بهمن اجرای خود را آغاز می کند. رپرتوار نمایش های گروه تئاتر مستقل در روزهای یاد شده با اجرای هر 2 نمایش «شاهزاده خانم بدترکیب» و «غول بزرگ مهربان» همراه است.

«غول بزرگ مهربان» نوشته دیوید وود با ترجمه سید حسین فدایی حسین و طراحی و کارگردانی مریم کاظمی روز پنجشنبه در ساعت ۱۸:۳۰ و روز جمعه در ساعت ۱۶:۳۰ اجرا خواهد شد.

بازیگران (به ترتیب حروف الفبا) سعید تاجیک، فربد تجویدی، فاطمه خدابنده لو، مهراد زمانی، میثم سیاه منصوری، نازنین صفا، پریسا فلاح زاده، علیرضا عموزاد، مریم کاظمی، میترا کریم خانی، امیرحسین کشاورز، حسام کلانتری، عرفان میدانلو هستند.

طراح صحنه این نمایش رضا مهدی زاده، موسیقی فرید نوایی، طراحی و دوخت لباس را لادن نصرالهی و زهرا بداغ آبادی، طراحی عروسک سهیلا باجلان، طراح کلاه گیس افسانه قلی زاده، طراحی پوستر و بروشور پریسا فلاح زاده و عماد سالکی، گرافیست گروه پریسا فلاح زاده، عکس امیر عابدی، تیزر بهرام شادانفر، روابط عمومی و مشاور رسانه ای زهرا شایان فر هستند.

دستیار کارگردان این مهراد زمانی، نورپرداز و صدابردار ابرهیم علیزاده، مدیران صحنه نرگس صفامنش، ساغر احمدی و علیرضا عموزاد ، دستیاران صحنه سعید معروف پور و محمدحسن موحدی زاد، ساخت دکور و آکسسوار علیرضا حسین پور، محمدرضا شاملوفرد و سیدحسین رفعتی ، دستیار ساخت عروسک مهرنوش شریعتی، ساخت و دوخت کلاه گیس الهام علی اکبری و سمانه مخملیان فر هستند.

والدینی که می‌خواهند کودک و نوجوان شان جزو بازیگران نمایش باشد روی صحنه بروند میتوانند برای هماهنگی از طریق شماره تلفن ۰۹۳۵۱۰۳۹۰۲۸ اقدام کنند.

علاقه مندان به دیدن این نمایش می توانند از طریق سایت تیوال نسبت به رزرو و خرید بلیت اقدام کنند.