  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۰۷

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال؛

ترکیب پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک مشخص شد

ترکیب پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک مشخص شد

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار مقابل آلومینیوم اراک مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۵:۴۵ امروز چهارشنبه در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال میزبان تیم آلومینیوم اراک است.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس تیمش را با ترکیب زیر برای این مسابقه به زمین می فرستد: 

علیرضا بیرانوند، گولسیانی، مرتضی پورعلی گنجی، دانیال اسماعیلی فر، وحید امیری، میلاد سرلک، کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه، مهدی ترابی، شیخ دیاباته و محمد عمری. 

ترکیب پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک مشخص شد

همچنین تیم آلومینیوم با سرمربیگری سیدمهدی رحمتی با حسین پورحمیدی، وحید محمدزاده، امیرمحمد هوشمند، مصطفی احمدی، علیرضا نقی زاده، هانسل زاپاتا، مهران موسوی، محمدرضا آزادی، امین جهان کهن، میلاد فخرالدینی و احسان حسینی برابر پرسپولیس به میدان می رود.

کد مطلب 5698319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها