ترکیب پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۵:۴۵ امروز چهارشنبه در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال میزبان تیم آلومینیوم اراک است.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس تیمش را با ترکیب زیر برای این مسابقه به زمین می فرستد:

علیرضا بیرانوند، گولسیانی، مرتضی پورعلی گنجی، دانیال اسماعیلی فر، وحید امیری، میلاد سرلک، کمال کامیابی نیا، امید عالیشاه، مهدی ترابی، شیخ دیاباته و محمد عمری.

همچنین تیم آلومینیوم با سرمربیگری سیدمهدی رحمتی با حسین پورحمیدی، وحید محمدزاده، امیرمحمد هوشمند، مصطفی احمدی، علیرضا نقی زاده، هانسل زاپاتا، مهران موسوی، محمدرضا آزادی، امین جهان کهن، میلاد فخرالدینی و احسان حسینی برابر پرسپولیس به میدان می رود.