کاهش ذخایر خونی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان زارعی بیان داشت: شیوع بیماری‌های آنفلوآنزا و سرماخوردگی از مهم‌ترین دلایل کاهش مراجعه مردم به مراکز انتقال خون است و اکنون به مراجعه همه گروه‌های خونی بویژه گروه‌های خونی O و B در استان نیاز است.

وی با بیان اینکه برای رفع نیاز روزانه خون در استان به ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد خون و برای افزایش ذخایر خونی نیز به ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد خون نیاز داریم، اضافه کرد: حدود دو هزار بیمار خاص در استان وجود دارد که عمده مصرف خون در استان بیماران خاص، عمل‌های جراحی و مصدومان حوادث جاده‌ای هستند.

زارعی ادامه داد: پایگاه انتقال خون بندرعباس از ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ بصورت یکسره در حدفاصل چهار راه مرادی و میدان (فلکه) برق، پایگاه ثابت انتقال خون بندرلنگه کنار بانک ملی مرکزی از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴، پایگاه ثابت انتقال خون میناب کنار میدان شهرداری از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴ و پایگاه ثابت انتقال خون قشم نیز از ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰ روبروی فرمانداری آماده خدمات‌رسانی هستند.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان در پایان اضافه کرد: آقایان هر سه ماه یکبار و بانوان هر چهار ماه یکبار می‌توانند خون اهدا کنند.