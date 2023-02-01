پیروزی تراکتور در دقیقه ۱۰+۹۰/ فولاد در نبود نکونام یخ زد!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه و با دیدار دو تیم فولاد خوزستان و تراکتور تبریز آغاز شد؛ مسابقه ای که در نهایت با نتیجه ۱ بر صفر به سود تراکتور تمام شد.

بازیکنان فولاد و تراکتور از ساعت ۱۴ در ورزشگاه یادگار امام تبریز رو در روی هم قرار گرفتند اما تلاش آنها برای گلزنی تا وقتهای اضافه نیمه دوم ثمری نداشت.

اشکان خورشیدی داور مسابقه برای نیمه دوم ۹ دقیقه وقت اضافه تعیین کرد و همین زمان کافی بود تا تراکتور از فرصت استفاده کند و به گل برتری برسد. در دقیقه ۱۰+۹۰ بود که هادی محمدی کرنر ارسالی «ریکاردو آلوز» را با ضربه سر به دروازه فولاد هدایت کرد و شوک دیرهنگامی به فولادی ها وارد شد.

فولاد هفته گذشته موفق شد پرسپولیس را با یک گل شکست بدهد اما امروز برابر تراکتور حتی به یک امتیاز هم نرسید.

این مسابقه همچنین تقابل اندیشه های جواد نکونام سرمربی تیم فولاد با سابقه بازی در اوساسونا اسپانیا با «پاکو خمز» سرمربی اسپانیایی تراکتور بود که در نهایت خمز مچ نکونام را خواباند. البته نکونام به خاطر محرومیت از روی سکوها بازی را دنبال می کرد.

تراکتور با این برد ۲۹ امتیازی شد و جای خود را در رده پنجم حفظ کرد. فولاد هم ۲۴ امتیازی باقی ماند.