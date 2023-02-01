امام خمینی(ره) منشأ تحولات بزرگ در جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هادی ظهر چهارشنبه در آئین نواختن زنگ انقلاب در حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: امام خمینی (ره) اعجاز بزرگ قرن و شخصیتی بود که منشأ تحولات بزرگ جهانی شد، حجره طلبگی امام نمادی از ساده زیستی و شخصیت درونی و انقلابی امام است و می‌توانیم تجسمی از زندگی امام را ببینیم و بیت تاریخی امام نماد دیگری از زندگی ساده و تهذیب نفس حضرت امام است.

فرماندار اراک با اشاره به عملکرد خفت‌بار حکومت پهلوی خاطرنشان کرد: این‌ها کسانی بودند که با وادادگی بدون جنگ سرزمین بحرین را به تعبیر خود شوهر دادند و شمال غرب کشور و آرارات را واگذار کردند اما در رهبری امام و نظام اسلامی خبری از سلطه‌ی انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها نیست.

هادی تصریح کرد: امام فرزندانی را تربیت کردند که در برهه‌های مختلف از دفاع مقدس تا دفاع از حرم و سلامت پیشگام بودند و این ویژگی منحصربه‌فرد انقلاب اسلامی است.

فرماندار اراک اذعان داشت: در ایام‌الله دهه مبارک فجر قریب به ۲۵۰ پروژه هم در اراک بهره‌برداری و کلنگ زنی خواهد شد و در همین ایام طرح تکریم خانواده محرومین تحت عنوان اکرام مؤمنانه به نام سردار شهید کاوه نبیری نیز اجرا خواهد شد.