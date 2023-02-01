تصمیم پیروانی برای بیرون کشیدن بازیکنان پرسپولیس از زمین!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس و آلومینیوم اراک از هفته هجدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی در حال برگزاری است.

حاشیه‌های این دیدار را در زیر خواهید خواند.

* پس از اخراج علیرضا بیرانوند توسط داور، او به مدافعان تیمش معترض شد و نسبت به جایگیری آنها در زمین انتقاد داشت.

* افشین پیروانی که به شدت از قضاوت داور ناراحت بود خواستار بیرون آمدن بازیکنان از زمین بازی شد. همین امر باعث شد تا یحیی گل محمدی هم محوطه فنی را ترک کرده و به داور معترض شود.

* منصوریان که قضاوت این دیدار را بر عهده داشت با وجود اعتراض‌های مکرر بازیکنان و کادر فنی حاضر نشد رأی خود را تغییر دهد.

* سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به سمت دوربین‌های تلویزیونی کنار زمین رفت و از آنان خواست چندین بار صحنه اخراج را پخش کنند.

* شدت اعتراضات سرپرست پرسپولیس نسبت به قضاوت داور به حدی بود که بیرانوند هم با او همسو شد و زمین را ترک نمی‌کرد.

* در پایان نیمه اول هنگامی که کادر داوری زمین را ترک می‌کرد هواداران پرسپولیس توهین‌های شدیدی را به کادر داوری انجام دادند.

* پس از پایان نیمه اول سرمربی سرخپوشان که نسبت به کم بودن وقت اضافه معترض بود با منصوریان درگیری لفظی پیدا کرد. او حتی دستش را به سمت داور بلند کرد که با واکنش منصوریان مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهرف پیش از شروع این مسابقه هم افشین پیروانی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس هنگام بازدید از چمن نسبت به بلند بودن آن اعتراض کرد و خواستار کوتاه کردن آن شد که مورد رسیدگی فوری قرار گرفت تا با غلطک مخصوص چمن اندازه آن استانداردتر از قبل شود.

* سیامک نعمتی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که در نیم فصل کنار گذاشته شده بود با تغییر تصمیم یحیی گل محمدی به جمع سرخپوشان بازگشت اما امروز بازی تیمش مقابل آلومینیوم را از روی صندلی های هواداران تماشا کرد.

* پریرا مهاجم برزیلی و جدید پرسپولیس هم که امروز وارد تهران شده است، برای تماشای بازی به ورزشگاه آزادی رفت.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه شعارهایی را در جهت حمایت از اسم خلیج فارس دادند.

* حدود ۵۰ نفر از هواداران آلومینیوم اراک در استادیوم حضور داشتند و میهمان بازی امروز را تشویق می کردند.

* مهدی رحمتی ازهمان ابتدای مسابقه جنب و جوش زیادی کنار زمین داشت و نکات فنی را به بازیکنان آلومینیوم گوشزد می کرد.

* تماشاگران پرسپولیس شعارهایی را علیه حنیف عمران زاده و مهدی رحمتی مربیان آلومینیوم اراک که سابقه بازی در تیم استقلال را دارند، سر دادند اما بازیکنان این تیم هنگام شروع مسابقه به سمت رحمتی رفتند تا از او رخصت بگیرند و از هوادران خود خواستند احترام پیشکسوتان استقلال رعایت شود.