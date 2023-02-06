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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۰۰

با مشارکت سازمان هیأت و تشکل‌های دینی؛

سومین رویداد ایده‌پردازی هیأت «راه» برگزار می‌شود

سومین رویداد ایده‌پردازی هیأت «راه» برگزار می‌شود

سومین رویداد ایده‌پردازی هیأت «راه» به همت اداره تبلیغات اسلامی استان البرز و با مشارکت سازمان هیأت و تشکل‌های دینی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین رویداد ایده‌پردازی هیأت (راه) به همت اداره تبلیغات اسلامی استان البرز و با مشارکت سازمان هیأت و تشکل‌های دینی برگزار می‌شود.

این رویداد با محوریت موضوع راهکار هیئات و تشکل‌های مذهبی در حل مسائل، تقویت نشاط و انسجام اجتماعی محلات استان البرز برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت ایده تا تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ است.

لازم به تاکید است از ایده‌های برتر برای شرکت در رویداد سه روزه حضوری جهت تکمیل و ارائه ایده دعوت به عمل خواهد آمد.

علاقمندان می‌توانند برای ارسال ایده‌های خود از لینک https://survey.porsline.ir/s/9qkIHkLT اقدام نمایند.

کد مطلب 5699618
فاطمه علی آبادی

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