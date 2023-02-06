برگزاری پنل تخصصی ژنتیک باستان و تبارشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، پرستو عرفانمنش دبیر علمی پنل ژنتیک باستان و تبار شناسی با اعلام این خبر گفت: یکی از مقولههای فرهنگی بقایای استخوانی (جانوری یا انسانی) است که در سایتهای تاریخی توسط باستانشناسان به دست میآید و شناسایی و نگهداری از آنها برای تعیین هویت و اصالت بخشی از قومیتهای یک مجموعه بسیار حائز اهمیت بوده که شناسایی و تشخیص پروفایلینگهای ژنتیکی آنها گامی اساسی در این راه است.
او تصریح کرد: تعیین الگوهای DNA در این مقوله میتواند اطلاعات در زمینه ژنتیک جمعیتهای انسانی را افزایش و با استفاده از تعیین الگوهای DNA، تنوع ژنتیکی در میان قومیتها، توزیعهای جغرافیای آنها و غیره را نشان دهد.
مسئول آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی افزود: با توجه به فعالیتهای علمی در سالهای گذشته در زمینه طرحهای ژنتیکباستان و برگزاری ۵ دوره کارگاههای تخصصی در حوزه زیستباستانشناسی (بیوآرکئولوژی)؛ پنل تخصصی ژنتیک باستان و تبارشناسی ژنتیک توسط آزمایشگاه فرسودگی زیستی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی برگزار میشود.
او خاطرنشان کرد: همچنین ۲ کارگاه تخصصی جانور باستانشناسی و ژنتیکباستان از جمله برنامههای جانبی این پنل است که با مشارکت پژوهشکده باستانشناسی، موزه ملی ایران و موزه آبگینه و سفالینه در حاشیه این رویداد بینالمللی برگزار میشود.
دبیر علمی پنل ژنتیک باستان و تبار شناسی اظهار کرد: با توجه به مذاکرات به عمل آمده با انجمن ژنتیک ایران این کارگاهها برای دانشجویان و دانشآموختگان باستانشناسی و همکاران میراثفرهنگی از تخفیف برخوردار هستند که اطلاعات آن در سایت کنگره به آدرس www.GC ۲۰۲۳.ir قابل مشاهده است.
عرفانمنش با بیاناینکه شعار علمی این پنل «ژنتیک باستان، رویکردی نوین در شناخت جمعیتهای انسانی گذشته» تعیین شده که در قطعنامه انتهایی کنگره ذکر میشود، افزود: پنجمین کنگره بینالمللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران از ۱۵ تا ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
نظر شما