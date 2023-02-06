۱۴۴ کلاس درس در خراسان جنوبی افتتاح و کلنگ زنی می شود

محمود چاوشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۴۴ پروژه نوسازی و تجهیز مدارس شامل ۱۴۴ کلاس درس در خراسان جنوبی افتتاح و یا کلنگ زنی میشود.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیانکرد: این پروژهها ۱۶ هزار و ۱۶۸ متر مربع زیر بنا دارد و اعتبار هزینه شده برای آن ۳۹ میلیارد تومان بوده است.
چاوشان با اشاره به اینکه از این ۱۳۹ میلیارد تومان مبلغ ۵۸ میلیارد تومان آن توسط خیرین نیکاندیش تأمین شده است، گفت: از ۴۴ پروژه تعداد چهار پروژه کلنگ زنی و بقیه افتتاحی است.
وی با بیان اینکه اینکه این پروژهها در اکثر شهرستانهای خراسان جنوبی از جمله بیرجند، سربیشه، خوسف و درمیان وجود دارد، افزود: بسیاری از این پروژهها افتتاح شده و برخی دیگر نیز در روزهای آتی از دهه فجر افتتاح میشود.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیانکرد: امروز پروژه یک مدرسه در حسین آباد بیرجند و کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه در سایت اداری بیرجند را خواهیم داشت.
چاوشان یادآور شد: فردا نیز یک مدرسه شش کلاسه در درح افتتاح میشود که امیدواریم این پروژههای مدرسه سازی در عدالت آموزشی نقش آفرین و مبارک همه دانش آموزان خراسان جنوبی باشد.
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