عفو رهبری توطئه دشمنان را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات جمعی از متهمان و محکومان نقش بی بدیل ایشان را نشان داد که به حق راه حضرت امام خمینی (ره) را بسیار خوب و باژرف نگری دنبال می‌کنند.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری نشان دادند این افراد هم فرزندان کشور هستند و رهبر انقلاب مانند پدری مهربان همیشه دلسوز امت به ویژه جوانان هستند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم عفو رهبری تجربه‌ای برای متولیان حوزه فرهنگ باشد و آنان ارتباط بهتری با جوانان داشته باشند و ذکر این نکته حائز اهمیت است که عفو رهبری که توأم با مهربانی و ایجاد وحدت بود، باعث شد توطئه دو قطبی سازی کشور توسط دشمنان خارجی و دلدادگان داخلی آنها نقش بر آب شود.

همچنین در ادامه جلسه، مهرداد گودرزوند طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو عمومی زندانیان توطئه دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی با اشاره به اینکه ما از مساعدت و پیگیری رئیس قوه قضائیه در این حوزه تشکر می‌کنیم، گفت: رئیس قوه قضائیه با طرح این پیشنهاد و مقام معظم رهبری با موافقت با آن، کاملاً با تیزهوشی و هوشمندی از دوقطبی سازی کشور توسط دشمن جلوگیری کرده و نقشه‌های آنها را نقش‌بر آب کردند.