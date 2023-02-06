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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۰

ششمین‌دوره پویش کتاب‌شارژ؛

پویش کتابخوانی «من میترا نیستم» آغاز شد

پویش کتابخوانی «من میترا نیستم» آغاز شد

ششمین پویش کتاب‌خوانی کتاب‌شارژ با محوریت کتاب «من میترا نیستم» از امروز دوشنبه ۱۷ بهمن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین پویش کتاب‌خوانی کتاب‌شارژ با محوریت کتاب «من میترا نیستم» از امروز دوشنبه ۱۷ بهمن آغاز شد. این پویش با همکاری مرکز رسانه‌ای شیرازه و انتشارات آوای کتاب‌پردازان برگزار می‌شود،

کتاب دخترانه با موضوع زندگی شهید زینب میترا کمایی رفته است تا نوجوانان کشورمان را با این بانوی کم‌سن‌وسال شهید آشنا کند. این دختر نوجوان در سال ۱۳۶۱ و در چهارده‌سالگی به دست مجاهدین کوردل ترور شد؛ چون یک دختر نوجوان انقلابی بود! در کتاب «من میترا نیستم» با زندگی و ماجرای ترور او به دست منافقین آشنا می‌شوید.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می‌توانند به کتاب‌فروشی‌های سراسر کشور مراجعه کنند.

جوایز این دوره از پویش کتاب‌شارژ همراه با پنج کمک‌هزینه سفر کربلا به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال است. این مسابقه دارای جوایز جانبی نیز به همراه چالش‌های جذاب برای دختران است.

کد مطلب 5701761

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      چجوری میشه بدون تهیه کتاب تو مسابقه شرکت کرد؟

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