فهرست اولیه جایزه ادبی دوبلین ۲۰۲۳ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه ادبی دوبلین، اینجایزه ادبی که هر سال به ارزش ۱۰۰ هزار یورو اهدا میشود یکی از گرانقیمت جهان است. دوبلین به هر کتابی که به زبان انگلیسی منتشر یا ترجمه شده باشد تعلق میگیرد و اگر کتاب از زبان دیگری به انگلیسی ترجمه شده باشد ۷۵ هزار پوند به نویسنده و ۲۵ هزار یورو به مترجم تعلق می گیرد.
هر سال گروهی متشکل از داوران بینالمللی داوری این رقابت را برعهده دارند که باید از کتابهای فهرست اولیه به انتخاب فهرست نهایی متشکل از ۱۰ عنوان بپردازند. کتاب برنده تا ماه می از این فهرست برنده انتخاب میشود و در مراسم افتتاحیه جشنواره بینالمللی دوبلین معرفی میشود.
هر کتاب از سوی کتابخانه عمومی شهرهای مختلف سراسر جهان برای شرکت در این رقابت انتخاب میشود.
امسال ۷۰ کتاب از سوی ۸۴ کتابخانه از ۳۱ کشورجهان در فهرست اولیه جای دارند که از میان آنها ۳ رمان به نویسندگان ایرلندی تعلق دارند.
جایزه ادبی دوبلین که از سوی شواری شهر دوبلین اهدا میشود، امسال بیست و هشتمین سال برگزاری خود را تجربه میکند و نام خود را به عنوان یکی از ارزشمندترین جوایز سالانه ادبی جهان به تثبیت رسانده است.
در فهرست اولیه ۲۹ رمان ترجمه شده جای دارند که در اصل به زبان عربی، بلغاری، هلندی، هندی، کرهای، اسلوونیایی، ایسلندی و ژاپنی منتشر شدهاند.
۱۴ رمان راه یافته به فهرست اولیه هم اولین تجربه یک نویسنده هستند.
هیات داوران بینالمللی که فهرست نهایی و برنده را انتخاب خواهند کرد، شامل گابریل گباداموسی شاعر، نمایشنامه نویس و منتقد ایرلندی – نیجریهای ساکن لندن؛ ماری هرمت نویسنده و مترجمی که در دانشگاه پاریسسیته تدریس میکند؛ سارا ماس نویسنده انگلیسی و خالق ۸ رمان و استاد دانشگاه؛ دوریان نی گریوفا شاعر ومترجم دو زبانه ایرلندی و آروناوا سینه مترجم و شاعر هندی هستند.
رییس این گروه پروفسور کریس موراش، متخصص در ادبیات شیموس هینی در کالج ترینیتی دوبلین است.
از جمله کتابهای راه یافته به فهرست اولیه امسال میتوان از «کت سوخته» نوشته سارا هال، «سرزمین کلود کوکو» نوشته آنتونی دوئر، «تقاطعها» نوشته جاناتان فرانزن، «دختر الهه ماه» نوشته سو لین تان، «شب جنگ» نوشته میریام دووز، «شکوه» نوشته نووایولت بولاویو، «عشق در شهر بزرگ» نوشته سنگ یانگ پارک، «ازدواج عاشقانه» نوشته مانیکا الی، «ماتریکس» نوشته لورن گراف، «از نیشها و پنجهها» نوشته نیکلاس متیو، «قلبت را باز کن» نوشته آلکس مورین، «او یک قاتل است» نوشته کریستن مکدوگال، «چیزهای کوچکی مانند این» نوشته کلر کیگان، «جزیره درختان گمشده» نوشته الیف شفق، «جادوگر» نوشته کالم تویبین، «ستاره صبح» نوشته کارل اووه کنوسگارد، «جمله: یک رمان» نوشته لوییس اردریچ و «درختان: یک رمان» نوشته پرسیوال اورت یاد کرد.
از این میان فهرست نهایی ۲۸ مارس (۸ فروردین ۱۴۰۲) معرفی میشود و نام برنده ۲۵ مه ۲۰۲۳ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) در مراسم افتتاحیه جشنواره بینالمللی ادبیات دوبلین اعلام میشود.
همه رمانهای نامزد شده در کتابخانههای شهر دوبلین و سراسر کتابخانههای عمومی ایرلند در دسترس علاقهمندان قرار می گیرند تا به امانت گرفته شوند.
برندگان سالهای اخیر این جایزه که قبلاً با عنوان ایمپک دوبلین اهدا میشد، عبارت بودند از:
سال ۲۰۲۲: «هنر از دست دادن» نوشته آلیس زنیتر ترجمه از زبان فرانسوی توسط فرانک وین
سال ۲۰۲۱: «آرشیو فرزندان گمشده» نوشته والریا لویزلی مکزیکی
سال ۲۰۲۰: «شیر فروش» نوشته آنا برنز ایرلندی
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