افتتاح زمین چمن مصنوعی روستاهای «سرچم و شیرواند» هلیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در ادامه سفرهای شهرستانی استاندار ایلام و در ششمین روز از دهه مبارک فجر، زمین چمن مصنوعی روستاهای «سرچم» و «شیراوند» شهرستان هلیلان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در این مراسم گفت: بهره‌برداری از این پروژه باعث ایجاد نشاط و شادابی در بین نوجوانان و جوانان این منطقه می‌شود.

محمد سبحان حسنی اظهار کرد: تلاقی این پروژه‌ها با ایام الله دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شادی مضاعفی را در دل جوانان این منطقه ایجاد کرده است.

حسنی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی دولت توجه به مناطق دوردست و کم برخوردار است.

کلنگ زنی این پروژه‌ها سال ۱۴۰۰ انجام و امیال در دهه مبارک فجر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

میزان اعتبار هزینه شده برای هر طرح ۱۵ میلیارد ریال و مجموع ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و نفت برای هر دو طرح بوده است.