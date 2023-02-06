تکذیب جلوگیری از ورود کمک های مردمی به خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یعقوب رشتبر با تکذیب جلوگیری از ورود کمکهای مردمی در مبادی ورودی خوی، افزود: رسانههای معاند و بیگانه در تلاش برای کمرنگ جلوه دادن کمکهای مردمی هستند و برای رسیدن به هدف پلید خود، دست به هر ترفندی میزنند.
وی با اشاره به سواستفاده این رسانهها از عواطف و احساسات مردم زلزله زده خوی، اظهار کرد: ابراز همدردی مردم نوعدوست ایران اسلامی با مردم خوی و ارسال اقلام مورد نیاز مناطق زلزله زده، در نوع خود بی نظیر است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی تصریح کرد: از ساعات اولیه وقوع زلزله، امدادرسانی به مردم منطقه آغاز شده و این کمکها از سوی دولت و مردم همچنان ادامه دارد، به طوری که تمام خانوادههایی که منازل آنها براثر زلزله تخریب شده بود در محلهای ایمن اسکان موقت داده شده اند.
رشتبر با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش هستند تا تلاشهای نظام را با سیاه نمایی، کمرنگ جلوه دهند و با ارزش و باورهای مردم بازی کنند، گفت: مردم هوشیار بوده و چنین اجازهای را به دشمنان نخواهند داد.
وی با بیان اینکه در روزهای گذشته تصاویری با عنوان مقابله نیروهای نظامی و انتظامی از ورود کمکهای مردمی برای مردم زلزله زده شهرستان خوی در فضای مجازی منتشر شده است، افزود: دستگاه قضائی با افرادی که بخواهند با شایعه و جوسازی، عملکرد دولت و مردم را زیر سوال ببرند برخورد خواهد کرد.
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