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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۲۶

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی:

۷۵۰ هزار نفر در تعاونی‌های خراسان شمالی عضویت دارند

۷۵۰ هزار نفر در تعاونی‌های خراسان شمالی عضویت دارند

بجنورد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به اینکه تعاونی‌های استان ۷۵۰ هزار نفر عضو دارند، گفت: در سفر رئیس جمهور به استان برای حمایت از تعاونی‌ها ۴۵۰ میلیارد مصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام خواه ظهر دو شنبه در دیدار جمعی از تعاونی‌ها خراسان شمالی اظهار کرد: یکی از رویکردهای دولت تعیین تکلیف و برچیدن تعاونی‌های غیرفعال و توسعه فعالیت و رونق کار تعاونی‌های فعال است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به اینکه تعاونی‌های استان ۷۵۰ هزار نفر عضو دارند، گفت: امید است شاهد رونق تعاونی برای توسعه کشور باشیم.

وی افزود: اقدامات مختلف در زمینه توسعه فعالیت تعاونی‌ها در استان انجام شده است و تاکید وزارت خانه هم افزایش نقش آفرینی مردم و مشارکت مالی مردم در رونق اقتصادی است.

اسلام خواه با اشاره به سفر دولت به استان خاطر نشان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان برای حمایت مالی از تعاونی‌های استان ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که امید می‌رود گامی مؤثر برای توسعه تعاونی‌ها برداشته شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در تلاش هستیم تا مشکلات تعاونی‌ها شناسایی و بررسی شود؛ در این باره معاونت اقتصادی استاندار هم به شناسایی و حل چالش و مشکلات ورود پیدا کرده است.

اسلام خواه با تاکید بر اینکه تعاون گران نیازمند تسهیلات ارزان قیمت هستند گفت: درخواست ما این است که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فعالیت آنان رونق گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در این باره ضمانت اجرایی برای دستگاه‌های دخیل در اجرای سند توسعه تعاونی‌ها هم باید وجود داشته باشد تا حمایت از تعاونی‌ها محقق شود.

کد مطلب 5702214

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