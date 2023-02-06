به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام خواه ظهر دو شنبه در دیدار جمعی از تعاونیها خراسان شمالی اظهار کرد: یکی از رویکردهای دولت تعیین تکلیف و برچیدن تعاونیهای غیرفعال و توسعه فعالیت و رونق کار تعاونیهای فعال است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به اینکه تعاونیهای استان ۷۵۰ هزار نفر عضو دارند، گفت: امید است شاهد رونق تعاونی برای توسعه کشور باشیم.
وی افزود: اقدامات مختلف در زمینه توسعه فعالیت تعاونیها در استان انجام شده است و تاکید وزارت خانه هم افزایش نقش آفرینی مردم و مشارکت مالی مردم در رونق اقتصادی است.
اسلام خواه با اشاره به سفر دولت به استان خاطر نشان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان برای حمایت مالی از تعاونیهای استان ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که امید میرود گامی مؤثر برای توسعه تعاونیها برداشته شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در تلاش هستیم تا مشکلات تعاونیها شناسایی و بررسی شود؛ در این باره معاونت اقتصادی استاندار هم به شناسایی و حل چالش و مشکلات ورود پیدا کرده است.
اسلام خواه با تاکید بر اینکه تعاون گران نیازمند تسهیلات ارزان قیمت هستند گفت: درخواست ما این است که تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این فعالان اقتصادی قرار گیرد تا فعالیت آنان رونق گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در این باره ضمانت اجرایی برای دستگاههای دخیل در اجرای سند توسعه تعاونیها هم باید وجود داشته باشد تا حمایت از تعاونیها محقق شود.
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