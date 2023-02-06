ابو شریف: جنایت اریحا بی پاسخ نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ناصر ابوشریف عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: ملت فلسطین در سایه اشغالگری و جنایت های بی وقفه رژیم صهیونیستی در داخل نبرد تمام عیار قرار دارد و این جنایت ها در مقابل جهانیان رخ می دهد که هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نمی دهند و سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته اند.

وی افزود: آمریکا بزرگترین حامی و شریک رژیم اشغالگر قدس و حامی جنایت های این رژیم است و هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه نیز خاموش کردن شعله های مقاومت مشروع ملت فلسطین است.

همچنین طارق عزالدین سخنگوی جهاد اسلامی جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که جنایت تازه دشمن صهیونیستی علیه ساکنان اریحا به ویژه اهالی اردوگاه عقبه جبر هرگز موجب ایجاد ترس و وحشت در دل ملت و مقاومت فلسطین نخواهد شد.

عزالدین در واکنش به جنایت امروز صهیونیست ها در اردوگاه عقبه جبر تاکید کرد: رژیم صهیونیستی که در سرزمین فلسطین بر پایه قتل و کشتار و جنایت پایه گذاری شده، جز زبان زور و قدرت چیزی نمی فهمد و ملت فلسطین آگاه و بیدار است و هرگز از مقاومت تا بیرون راندن اشغالگران از این سرزمین دست نمی کشد.

وی تاکید کرد که خون پاک شهدای عقبه جبر همچون مشعلی روشنگر راه مبارزان فلسطینی خواهد بود و دامن اشغالگران را خواهد گرفت.

گفتنی است، نظامیان صهیونیست امروز پس از ۱۰ روز محاصره کامل شهر اریحا در کرانه باختری به اردوگاه عقبه جبر یورش بردند.

در این یورش گسترده، نظامیان صهیونیست منطقه حضور مبارزان فلسطینی در اردوگاه عقبه جبر که در روزهای اخیر صهیونیست‌ها را با انجام عملیات تیراندازی غافلگیر کرده بودند، را محاصره کردند.

منابع محلی گزارش دادند که نظامیان صهیونیست در این عملیات یورش، پنج مبارز فلسطینی را به شهادت رسانده اند.