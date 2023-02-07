به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عطایی صبح سهشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیریت سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی که با حضور قربانی مدیر حوزه ریاست شرکت شهرکهای کشاورزی کشور برگزار شده اظهار کرد: هدف ایجاد منابع آبی جدید در گلخانهها نیست، بلکه باید کشتهای روباز را به زیر گلخانهها ببریم و مناطق سبزی و صیفی جات استان را به شهرکهای گلخانهای تبدیل کنیم.
عطایی تاکید کرد: یکی از بزرگترین پروژههای کشور همین شهرک گلخانهای نودهک در تاکستان است که از قبل برنامه ریزی شده و باید تکمیل و محقق شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: برای توسعه گلخانهها باید شرایط سرمایهگذاری را تسهیل کرد و این امکان را فراهم کرد تا از تمامی ظرفیتها برای تحقق برنامههای وزارت جهاد کشاورزی بهره برد.
وی عنوان کرد: توسعه توسعه گلخانهها در این استان بدون منابع آبی جدید و صرفاً با ظرفیت منابع قبلی و مدیریت نوین در حوزه آب محقق میشود.
قربانی مدیر حوزه ریاست شرکت شهرکهای کشاورزی کشور نیز در این مراسم اظهار داشت: صرفه جویی در مصرف آب برای گلخانهها رسالت شرکت شهرکهای کشاورزی است که بسیار اهمیت دارد.
وی در پایان با قدردانی از خدمات سید محمد رضا حسینی، مجید اسماعیلی را به عنوان مدیر جدید شرکت شهرکهای کشاورزی استان معرفی کرد.
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