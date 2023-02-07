به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه طی مراسمی با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، ۵ پروژه یکی از شرکتهای پالایش نفت در بندرعباس افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
مهدی دوستی اظهارداشت: استان هرمزگان بویژه بندرعباس، قطب پالایشی کشور است و این امر میطلبد که زیرساختهای متناسب با این ظرفیت مرتباً بروزرسانی شوند و زیرساختهای جدیدی نیز متناسب با آن احداث شود.
وی با اشاره به پروژههایی که در روزهای گذشته با حضور وزیر نفت در هرمزگان بهرهبرداری رسید، افزود: دولت اراده جدیای دارد تا توسعه استان هرمزگان را به ویژه در حوزه نفتی تحقق بخشد.
استاندار هرمزگان بیانکرد: پروژههایی که امروز به بهرهبرداری رسید ظرفیت ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی را یک و نیم میلیون بشکه افزایش داده است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، عنوانکرد: تغییرات جدی و بسیار خوبی در پالایشگاه نفت بندرعباس در حال انجام میباشد که تولید روغنهای گرید ۲ و ۳ همچنین تولید کک اسفنجی که نیاز صنعت آلمینیوم سازی است نمونههای بارز این تحول هستند.
گفتنی است پروژههای افتتاح شده امروز شامل احداث ۶ دستگاه مخزن ذخیرهسازی فرآوردههای بنزین و نفتگاز هر یک به ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه و در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه، بهرهبرداری از خطوط لوله ۳۰ اینچ نفت خام و فرآوردههای صادراتی به طول ۵.۵ کیلومتر، بهرهبرداری از دیوار بتنی پیش ساخته پیرامون پالایشگاه با هدف رعایت استانداردهای حفاظتی و امنیتی پالایشگاه و محافظت از تأسیسات این مجموعه به طول ۱۱.۵ کیلومتر و ارتفاع سه متر و راهاندازی بویلر کمکی B21002c با هدف تأمین بخار مورد نیاز واحدهای عملیاتی با ظرفیت تولید ۱۷۵ تن در ساعت بخار با فشار ۴۲ بار و دمای ۳۸۰ درجه سانتیگراد بودند.
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