به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول هاشمیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری اولین همایش کاربرد هوش مصنوعی و متاورس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در آبان‌ماه ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه‌ها و نخبگان علمی و پژوهشی سراسر کشور، اظهار داشت: ایشان از هوش مصنوعی به‌عنوان یک مسئله مهم و آینده‌ساز نام بردند و تأکید کردند که باید در این حوزه جز جایگاه‌های برتر جهان باشیم.

وی عنوان کرد: به دلیل با اهمیت بودن مسئله هوش مصنوعی اولین همایش کاربرد هوش مصنوعی در متاورس هفته آینده ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با حضور متخصصان و علاقه‌مندان این حوزه در تالار شیخ بهایی شاهین‌شهر برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین‌شهر تصریح کرد: در این همایش یک‌روزه آخرین دستاوردها و فعالیت‌های صورت در حوزه هوش مصنوعی به نمایش گذاشته خواهد شد.

هاشمیان افزود: حسین ملازاده رئیس ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری و مهدی حاتمیان مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات فناوری و اطلاعات کشور از سخنرانان این همایش هستند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری شاهین شهر برگزار کننده این رویداد بسیار مهم است، اضافه کرد: از دانشگاه‌های مختلف در سراسر کشور، اساتید حوزه هوش مصنوعی، دانشجویان و محققان دانشگاهی، اصحاب رسانه و همچنین برخی از شهرداران و رؤسای شوراهای شهر جهت آشنایی با این حوزه و کاربرد آن در حوزه مدیریت شهری به‌صورت ویژه دعوت به عمل آمده است.

در ادامه سعید ابریشمی‌راد شهردار شاهین شهر با اشاره به اینکه شاهین‌شهر شهر دانش و خلاقیت است و با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با میراث فرهنگی، صنایع‌دستی جهت راه‌ندازی موزه دستاوردهای علمی کشور بسته شد، گفت: از آنجایی که کالبد فرهنگی شاهین‌شهر با توجه به تنوع قومیتی و داشتن ساختاری همانند ایرانِ کوچک، ظرفیت تأسیس موزه ملی دستاوردهای علوم ایران و موزه ملی اقوام ایرانی در راستای توسعه ظرفیت‌های گردشگری این شهر را داشت.

وی مبنای توسعه هر جامعه‌ای را فرهنگ آن برشمرد و افزود: استفاده از ظرفیت نام دانش و خلاقیت برای شاهین‌شهر در راستای راه‌اندازی موزه دستاوردهای علمی می‌تواند این شهر را به برندی در حوزه علمی و پژوهشی تبدیل کند.

شهردار شاهین‌شهر یکی از چشم‌اندازهای موزه دستاوردهای علمی را برگزاری رویدادهای علمی سال در آن برشمرد و خاطرنشان کرد: با برگزاری اولین همایش کاربرد هوش مصنوعی و متاورس در شاهین‌شهر امیدواریم عنوان شاهین‌شهر شهر دانش و خلاقیت به منصه ظهور برسد.