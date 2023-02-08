به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در بازدید از غرفه لرستان در نمایشگاه گردشگری صنایع وابسته تهران از اختصاص اعتبار برای مرمت و استحکام‌بخشی پل‌های تاریخی لرستان خبر داد.

وی، گفت: لرستان با دارا بودن حدود ۱۰۰ پل تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی نیازمند توجه ویژه در این خصوص است.

معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بیان کرد: برای حفاظت از این بناهای تاریخی ارزشمند اعتبار ویژه در نظر خواهیم گرفت.

دارابی با ابراز رضایت از غرفه لرستان در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران، اظهار داشت: غرفه لرستان در این نمایشگاه به خوبی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های گردشگری استان را برای عموم مردم به نمایش گذاشته شده است.

دارابی، بیان داشت: لرستان طرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری دارد که می‌تواند به مقصد گردشگران در نوروز پیش رو تبدیل شود.

بنا بر این گزارش، غرفه لرستان در این نمایشگاه در سالن ۳۸ a از ۱۸ تا ۲۱ ماه جاری از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.