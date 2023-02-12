مدارس را نمی توان بر اساس پیش بینی هوا تعطیل کرد

محمود نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش‌بینی بحث قطعی برای تعطیلی نیست گفت: یک وقت بر اساس پیش بینی تعطیل می‌کنیم و ممکن است هوا آفتابی شود و والدین شاکی شوند که چرا تعطیل می‌کنید.

وی با بیان اینکه که بر اساس وضع موجود امروز ساعت ۶ و نیم تصمیم گرفتیم مدارس پیش دبستانی و ابتدایی را تعطیل کنیم افزود: با توجه به اینکه هواشناسی ساعت ۴ را زمان بارش اعلام کرده بود و ما از ساعت ۴ صبح بیدار بودیم، در ساعت ۶ به بعد بارش شروع شد که ما در آن لحظه تصمیم به تعطیلی پیش دبستانی و ابتدایی گرفتیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه همکاران ما در مدیریت شهری و ستاد بحران بر اساس اینکه ممکن است اگر متوسطه اول و دوم را تعطیل نکنید مشکلات بیشتری امکان داشت موقع ظهر پیش بیاید تصریح کرد: به دانش آموزان و والدین زحمت دادیم، هرچند دانش آموزان وقتی به مدرسه می‌روند باید موقع برگشت مدیریت کرد و ایرادات در مدارس نیز وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دانش آموزی به موقع اطلاع رسانی تعطیلی را دریافت نکند و به مدرسه برود باید موقع برگشت به خانه مدیریت شود تا با مشکلی روبرو نشود و به خانه بازگردد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه برنامه تعطیلی ما همیشه باید ۲ ساعت قبل از شروع مدارس اعلام شود؛ گفت: رؤسای مناطق باید این را به ما اعلام کنند و ما از ۴ صبح بیدار شدیم و منتظر بودیم و یک مشکلات بزرگ‌تری پیش نیاید.

وی با بیان اینکه بعضی از پیش‌بینی‌ها ناخواسته است و به وقوع نمی‌پیوندد، گفت: در واقع ما نمی‌خواهیم که مشکلاتی برای والدین و دانش‌آموزان به وجود بیاید.