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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۲۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان:

مدارس را نمی توان بر اساس پیش بینی هوا تعطیل کرد

مدارس را نمی توان بر اساس پیش بینی هوا تعطیل کرد

همدان- مدیر آموزش و پرورش استان همدان گفت: تعطیلی مدارس بر اساس وضعیت موجود است که در همان لحظه تصمیم گرفته می شود، بنابراین بر اساس پیش‌بینی هوا نمی‌توانیم مدارس را تعطیل کنیم.

محمود نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش‌بینی بحث قطعی برای تعطیلی نیست گفت: یک وقت بر اساس پیش بینی تعطیل می‌کنیم و ممکن است هوا آفتابی شود و والدین شاکی شوند که چرا تعطیل می‌کنید.

وی با بیان اینکه که بر اساس وضع موجود امروز ساعت ۶ و نیم تصمیم گرفتیم مدارس پیش دبستانی و ابتدایی را تعطیل کنیم افزود: با توجه به اینکه هواشناسی ساعت ۴ را زمان بارش اعلام کرده بود و ما از ساعت ۴ صبح بیدار بودیم، در ساعت ۶ به بعد بارش شروع شد که ما در آن لحظه تصمیم به تعطیلی پیش دبستانی و ابتدایی گرفتیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه همکاران ما در مدیریت شهری و ستاد بحران بر اساس اینکه ممکن است اگر متوسطه اول و دوم را تعطیل نکنید مشکلات بیشتری امکان داشت موقع ظهر پیش بیاید تصریح کرد: به دانش آموزان و والدین زحمت دادیم، هرچند دانش آموزان وقتی به مدرسه می‌روند باید موقع برگشت مدیریت کرد و ایرادات در مدارس نیز وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دانش آموزی به موقع اطلاع رسانی تعطیلی را دریافت نکند و به مدرسه برود باید موقع برگشت به خانه مدیریت شود تا با مشکلی روبرو نشود و به خانه بازگردد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه برنامه تعطیلی ما همیشه باید ۲ ساعت قبل از شروع مدارس اعلام شود؛ گفت: رؤسای مناطق باید این را به ما اعلام کنند و ما از ۴ صبح بیدار شدیم و منتظر بودیم و یک مشکلات بزرگ‌تری پیش نیاید.

وی با بیان اینکه بعضی از پیش‌بینی‌ها ناخواسته است و به وقوع نمی‌پیوندد، گفت: در واقع ما نمی‌خواهیم که مشکلاتی برای والدین و دانش‌آموزان به وجود بیاید.

کد مطلب 5707476

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    نظرات

    • طوسی IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      2 1
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      سلام بارندگی شدید در کرج وسرمای شدید وکلی تصادف رو امروز تجربه کردیم وهمچنان بارندگی ادامه داره.لطفا مدارس ابتدایی رو تعطیل کنن واقعا خطرناکه یه دانش اموز از پله های مدرسه بیوفته یاتو حیاط زمین بخوره ،چه کسی جوابگو خواهد بود
    • مادر IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      0 0
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      شما اموزش پرورشیا با کی لج کردین به چه قیمتی با جون بچهای مردم بازی میکنید خودتون بچه ندارین؟بچه ابتدایی چی حالیشه اقای نوری یه ذره یعنی شعور نداری اینقد نفهمی که نمیتونی تشخیص بدی یه بچه ۷ و ۸ ساله تو این سرما باید چکار کنه
    • IR ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
      1 0
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      پس با چی تعطیل کنیم یهو هوا سرد شد برف شروع شد چیکار کنیم هواشناسی نمیدونه شما میدونید اصلا اولیا به حرف اینا ک تعطیل هست یا نیست توجه نکنید اگه فرزندان خودتونو دوست دارید هوا سرد یا آلوده بود بدون توجه خودتون تعطیل کنید

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