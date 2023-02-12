بلاروس کمک های بشردوستانه به سوریه ارسال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت بلاروس برای ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه اعلام آمادگی کرد.

در حالیکه شمار قربانیان زلزله اخیر در سوریه و ترکیه به مرز ۳۰ هزار تن نزدیک می شود، دولت بلاروس امروز یکشنبه اعلام کرد که آماده است تا به کشور سوریه کمک های بشردوستانه ارسال کند.

در حالی که کشورهای غربی از ابتدای وقوع زلزله مرگبار در این دو کشور همسایه، رویکرد دوگانه ضد بشری را در پیش گرفته و از ارسال هرگونه کمکی به کشور آسیب دیده سوریه امتناع می ورزند، با این حال دولت بلاورس تاکید کرد که آماده و مایل به کمک به سوری ها در مواقع ضروری است.

پیش از این نیز رئیس بانک جهانی مبلغ کمک این نهاد بین المللی به ترکیه را ۱.۷۸ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت این کمک به منظور حمایت از تلاش‌های نجات و بازیابی پس از زلزله در ترکیه تخصیص می‌یابد.

در حالیکه سوریه هم همانند ترکیه با فاجعه ناشی از زلزله مرگبار اخیر دست و پنجه نرم می‌کند، اما در بیانیه رئیس بانک جهانی به ارائه کمک به این کشور هیچ اشاره‌ای نشده است.