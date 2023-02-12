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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۸:۵۲

لهستان: آمریکا  ۳ هزار نظامی دیگر در مرز اوکراین مستقر می کند

لهستان: آمریکا  ۳ هزار نظامی دیگر در مرز اوکراین مستقر می کند

وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که این کشور عملیات شناسایی در نزدیکی مرز اوکراین را با کمک پهپادهای آمریکایی انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، وزیر دفاع لهستان از برنامه دولت آمریکا برای استقرار نظامیان بیشتر در مرز اوکراین خبر داد.

«ماریوش بلاشاک» وزیر دفاع لهستان امروز یکشنبه اعلام کرد که آمریکا قصد دارد ۳ هزار نظامی دیگر خود را در مرز مشترک لهستان با اوکراین مستقر کند.

وزیر دفاع لهستان در ادامه یادآور شد که لهستان از پهپادهای آمریکایی MQ-۹A Reaper که از سوی پنتاگون در اختیار ارتش لهستان قرار گرفته است، برای انجام عملیات شناسایی در نزدیکی مرزهای خود با اوکراین و بلاروس استفاده خواهد شد.

رئیس جمهور لهستان نظامی گری کشورش را در راستای الحاق به ناتو توجیه کرد و افزود: ما هر کاری برای پیوستن به ناتو انجام دادیم، تنها برای اینکه مشمول شدن ماده ۵ پیمان ناتو را برای خود تضمین کنیم. در این باره فقط حرف نمی زنیم. امروز با تقویت حضور ناتو در جناح شرقی، نزدیک به ۱۰ هزار سرباز آمریکایی در خاک ما حضور دارند.

کد مطلب 5707856

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
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      لهستان با این حمایتهای بی جا،خودرا درباطلاق انداخت وبزودی آتش جنگ دامنش را میگیرد.

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