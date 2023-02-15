به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه شهادت امام هفتم شیعیان، پدر بزرگوار حضرت ثامن الحجج (ع) و حضرت معصومه (س)، پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد طلایی بارگاه ملکوتی رضوی در غم و اندوه شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع) به نشانه عزا به رنگ سیاه درآمد و گوشه و کنار این آستان ملکوتی با نصب کتیبه‌ها و پرچم‌های مشکی حال و هوای ماتم و عزا به خود گرفت.

به مناسبت این ایام پر سوز و گداز دو کتیبه بزرگ مناسبتی با مضمون عرض تسلیت شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت به پیشگاه امام عصر (عج)، فرزند بزرگوار ایشان حضرت امام رضا (ع) و همینطور زائران و مجاوران این بارگاه بر بلندای ایوان صحن‌های آزادی و گوهرشاد نصب شده است.

همچنین در کنار نصب کتیبه‌های عزاداری و پرچم‌های مشکی در صحن و سرای حرم رضوی، گرداگرد گلدسته‌ها و نقاره‌خانه حرم مطهر نیز با نصب کتیبه و پارچه مشکی، سیاه‌پوش شده تا فضایی مملو از حزن و اندوه را پیشکش نگاه زائران کند.

شایان ذکر است، دو چایخانه حضرت رضا (ع) در صحن کوثر و باغ رضوان نیز با توزیع چای متبرک در دو شیفت صبح و بعدازظهر آماده پذیرایی از محبان خاندان عصمت و طهارت (ع) هستند که برای شرکت در مراسم‌های عزاداری در این هوای سرد زمستانی به حرم مطهر مشرف می‌شوند.