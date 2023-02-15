  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

حرم مطهر رضوی در سوگ شهادت باب الحوائج (ع) سیاه‌پوش شد

حرم مطهر رضوی در سوگ شهادت باب الحوائج (ع) سیاه‌پوش شد

مشهد ـ همزمان با فرارسیدن ۲۵ ماه رجب، سالروز شهادت حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم (ع)، حرم مطهر رضوی در سوگ این امام همام سیاه‌پوش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه شهادت امام هفتم شیعیان، پدر بزرگوار حضرت ثامن الحجج (ع) و حضرت معصومه (س)، پوش ضریح مطهر و پرچم گنبد طلایی بارگاه ملکوتی رضوی در غم و اندوه شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع) به نشانه عزا به رنگ سیاه درآمد و گوشه و کنار این آستان ملکوتی با نصب کتیبه‌ها و پرچم‌های مشکی حال و هوای ماتم و عزا به خود گرفت.

به مناسبت این ایام پر سوز و گداز دو کتیبه بزرگ مناسبتی با مضمون عرض تسلیت شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت به پیشگاه امام عصر (عج)، فرزند بزرگوار ایشان حضرت امام رضا (ع) و همینطور زائران و مجاوران این بارگاه بر بلندای ایوان صحن‌های آزادی و گوهرشاد نصب شده است.

همچنین در کنار نصب کتیبه‌های عزاداری و پرچم‌های مشکی در صحن و سرای حرم رضوی، گرداگرد گلدسته‌ها و نقاره‌خانه حرم مطهر نیز با نصب کتیبه و پارچه مشکی، سیاه‌پوش شده تا فضایی مملو از حزن و اندوه را پیشکش نگاه زائران کند.

شایان ذکر است، دو چایخانه حضرت رضا (ع) در صحن کوثر و باغ رضوان نیز با توزیع چای متبرک در دو شیفت صبح و بعدازظهر آماده پذیرایی از محبان خاندان عصمت و طهارت (ع) هستند که برای شرکت در مراسم‌های عزاداری در این هوای سرد زمستانی به حرم مطهر مشرف می‌شوند.

کد مطلب 5710474

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      5 0
      پاسخ
      السلام علیک یا باب الحوایج یا جواد الائمه مشکلات ملتمسین را برطرف بفرما آمین یا رب العالمین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها