برترین های ۳ رشته مسابقات بین المللی پرورش اندام معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از صبح پنجشنبه با رقابت ورزشکاران در رشته‌های فیزیک، فیزیک کلاسیک، گیمز کلاسیک و بادی کلاسیک به میزبانی استان مازندران و شهر رامسر آغاز شد و هزار ورزشکار داخلی و خارجی در آن رقابت می‌کنند.

نفرات برتر در رشته گیمز کلاسیک و فیزیک کلاسیک رده سنی ۲۱ تا ۲۳ سال سعید آقایی، امیرحسین کرمی، گیمز کلاسیک بزرگسال، علیرضا فروزانی، مهدی اسلامی نژاد، حامد رسولی، ابوالفضل کامرانی و رشته بادی کلاسیک پیشکسوتان ۴۰ تا ۴۴ سال فرهاد کفایی و محمدامین بردبار، بادی کلاسیک پیشکسوتان ۴۵ تا ۴۹ سال خلیل حصاری و سلمان محمدی برتر شدند.

در رشته فیزیک نیز در رده سنی ۱۶ سال تا ۲۰ سال رشته فیزیک، امیررضا نوروزی اول، حسین رزم جو دوم، محمد امین موسوی سوم، مهدی جوانپور چهارم شد، و در رده سنی ۲۱ سال تا ۲۳ سال مهدی بهبودی اول، مهدی بهارانی دوم، سینا کانی سوم و محمدرضا فاطمی چهارم شد، در رده سنی ۴۰ سال تا ۴۴ سال پیشکسوتان، وحید ابوالحسنی اول، حامد رضایی دوم، حسین رضایی سوم، محسن رضا مرادی چهارم و مهدی خسروی پنجم شد.

همچنین در رده ستی ۴۵ سال تا ۴۹ سال پیشکسوتان: علیرضا امجدی اول، محسن میری دوم، پیشکسوتان بالای ۵۰ سال مرتضی ساکی اول، شاهین دشتی زاد دوم، مهرداد بهشتی سوم شد.

این مسابقات تا ۲۹ بهمن ماه در رشته‌های مختلف در رامسر ادامه دارد.