تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان ملی اقامت اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (دوشنبه اول اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی موارد زیر اعلام وصول شد:

لایحه عضویت ایران در سامانه توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در خصوص استرداد مجرمین

لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه مبادرت حقوقی متقابل در امور کیفری

لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان ملی اقامت

سوال ملی هادی بیگی نژاد نماینده ملایر از وزیر نفت

سوال ملی سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه و تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو