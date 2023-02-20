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۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۵۸

طی سفری یک روزه؛

مسئولان ایران و روسیه از پروژه راه آهن رشت- آستارا بازدید کردند

مسئولان ایران و روسیه از پروژه راه آهن رشت- آستارا بازدید کردند

آستارا- مسئولان ایران و روسیه از زیرساخت های پروژه راه آهن رشت- آستارا بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه «عباس خطیبی» معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های وزارت راه و شهرسازی و «دمیتری ازبروف» دبیر کل و معاون وزیر حمل و نقل روسیه و هیئت همراه در سفری یک روزه از زیرساخت‌های راه آهن رشت- آستارا بازدید به عمل آوردند.

مسئولان ایرانی و هیئت روسی در این سفر با بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه راه آهن رشت-آستارا از نحوه تکمیل زیرساخت‌های این پروژه بازدید کردند.

گفتنی است؛ طبق توافق دو طرف ایران و روسیه و پس از بررسی‌های مورد نظر توافق تأمین مالی این پروژه از سوی طرف روسی بین دو کشور در اوایل سال آینده به امضا خواهد رسید.

لازم به توضیح است؛ این خط ریلی با طول ۱۶۲ کیلومتر کامل کننده کریدور شمال به جنوب از بندرعباس تا رشت و بعد از رشت تا آستارا است و با تکمیل آن، ایران از طریق آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می‌شود.

کد مطلب 5713932

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